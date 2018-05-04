В Тобольске откроют 2 завода по выпуску упаковки для «ЗапСибНефтехима»

Журналисты издания «Тобольск-информ» отмечают, что обе компании, открывающие производства в Тобольске , имеют опыт выпуска соответствующих упаковочных материалов и заинтересованы в долговременном сотрудничестве с подразделениями СИБУРа . Сырье для производства многослойной FFS-пленки (полиэтилен низкой плотности) будет поставлять Томская площадка холдинга и «ЗапСибНефтехим». Выпускаемую упаковочную пленку планируют использовать при расфасовке различных сыпучих материалов.

Представители СИБУРа отмечают, что на сегодняшний день предприятия холдинга в полной мере обеспечены деревянными поддонами для отгрузки выпускаемых полимеров. Компания «Татлесстрой» ежегодно поставляет 600 тыс. шт. паллет, но с введением в эксплуатацию «ЗапСибНефтехима», потребность в поддонах вырастет до 1,6 млн шт. в год. Ранее сообщалось, что пуск крупнейшего отечественного нефтехимического комплекса запланирован на 2019 год.