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В Тобольске откроют 2 завода по выпуску упаковки для «ЗапСибНефтехима»
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В Тобольске откроют 2 завода по выпуску упаковки для «ЗапСибНефтехима» 

ИнформУпак 30 минут назад
Журналисты издания «Тобольск-информ» отмечают, что обе компании, открывающие производства в Тобольске, имеют опыт выпуска соответствующих упаковочных материалов и заинтересованы в долговременном сотрудничестве с подразделениями СИБУРа. Сырье для производства многослойной FFS-пленки (полиэтилен низкой плотности) будет поставлять Томская площадка холдинга и «ЗапСибНефтехим». Выпускаемую упаковочную пленку планируют использовать при расфасовке различных сыпучих материалов.
Представители СИБУРа отмечают, что на сегодняшний день предприятия холдинга в полной мере обеспечены деревянными поддонами для отгрузки выпускаемых полимеров. Компания «Татлесстрой» ежегодно поставляет 600 тыс. шт. паллет, но с введением в эксплуатацию «ЗапСибНефтехима», потребность в поддонах вырастет до 1,6 млн шт. в год. Ранее сообщалось, что пуск крупнейшего отечественного нефтехимического комплекса запланирован на 2019 год.
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