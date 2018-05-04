Особый дивизион: как воевали советские бронепоезда во время Великой Отечественной

Бронировать и вооружать поезда начали еще в первой половине XIX века. Но наиболее активно этот вид передвижной бронетехники проявил себя во время Великой Отечественной, хотя использовался прежде с обеих воюющих сторон и в Первой мировой, и в гражданской кампаниях. Даже в обоих чеченских конфликтах применялись специальные бронепоезда, четыре из них и сейчас находятся на вооружении российской армии. Самыми результативными в военных кампаниях по праву можно назвать советские бронепоезда, часть из которых прошла всю Вторую Мировую войну.

Особый дивизион

В начале 1942 года в советской армии сформировали 31-й отдельный отдельный дивизион бронепоездов. Прежде подобного соединения не существовало ни в одной армии мира. Бронированные поезда оснащались реактивной артиллерией, орудиями, защищенными танковыми башнями. Боевые единицы дивизиона действовали в течение трех лет, до мая 1945 года. Советские бронепоезда дошли до столицы Третьего рейха.

Дивизион, награжденный орденом Александра Невского , уничтожил фашистский бронепоезд «Адольф Гитлер», свыше сорока артиллерийско-минометных батарей, более двадцати отдельных орудий, почти полтора десятка дзотов, около ста пулеметных точек противника, десятки вражеских самолетов.

Боевые единицы дивизиона имели звучные имена, вселявшие трепет в сердца противника.

«Илью Муромца» в 1942 году подарили бойцам советской армии муромские железнодорожники. Бронепоезд был оснащен 45-миллиметровой броней и ни разу за время эксплуатации его не пробил вражеский снаряд. «Муромец» первый в своем роде бронепоезд, на который установили реактивные минометы «Катюши». За минуту эта передвижная махина «накрывала» территорию, равную четырем гектарам, в полуторакилометровом радиусе.

«Муромец» был довольно скоростным и сравнительно бесшумным бронепоездом, вместе с тем, обладающим колоссальной огневой мощью. За что и получил от немцев прозвище «Русский призрак». «Призрачность» броневой единицы тем временем имела вполне реальную результативность: «Илья Муромец» во время Великой Отечественной сбил 7 самолетов противника, им были уничтожены полтора десятка вражеских артиллерийских и минометных установок, поражены свыше 30 огневых точек и уничтожены более 800 гитлеровцев.

Самое знаменитый бой «Муромца» — сражение в 1944 году под Ковелем с фашистским бронепоездом «Адольф Гитлер», единственная лобовая схватка таких бронемашин в Великой Отечественной. И наш железнодорожный великан вышел из этой битвы победителем.

«Илья Муромец» не дошел до Берлина только 50 километров, и то лишь «по техническим причинам»: мост через Одер оказался разрушенным.

«Козьма Минин» сбил 15 самолетов

Еще один бронепоезд из славной когорты отдельного бронедивизиона, действовавший с февраля 1942 года. Его горьковские железнодорожники также построили на собственные средства. Зенитные артиллерийские установки «Минина» могли бить на 12 километров, кроме того, на платформах «КМ» были укреплены крупнокалиберные и зенитные пулеметы. За три года эксплуатации «Минин» сбил 15 вражеских самолетов, «КМ» оказал большую поддержку нашим войскам, воевавшим на Курской дуге.

«Балтийская» поддержка при прорыве ленинградской блокады

Бронепоезд «Балтиец» — один из первых подобных боевых единиц, действовавших в советской армии с начала Великой Отечественной войны. Судьба постройки этой машины не отличается от истории появления других ее аналогов — «Балтийца» также изготовили на собственные средства рабочие Лениград-Балтийского электродепо. Бронепоезд стал в строй уже в июле 1941 года и был направлен на Ленинградский фронт. Ленинградский узел имел хорошо развитую железнодорожную сеть, и потому «Балтиец» мог без ущерба для себя совершать дерзкие маневры, в результате которых наносил ощутимый урон противнику.