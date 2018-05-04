Генсек ШОС: более 600 преступлений террористов предотвращены странами-членами организации

ДУШАНБЕ, 4 мая. / ТАСС /. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за последние пять лет предупредили более 600 преступлений террористического характера, ликвидировали свыше 500 баз террористов. Об этом сообщил в пятницу генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, выступивший в Душанбе на пленарной сессии Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму».

"Из года в год повышается уровень координации совместных усилий компетентных органов государств-членов ШОС по выявлению, предупреждению и пресечению угроз терроризма и экстремизма, — сказал Алимов. — За последние пять лет ими упреждены свыше 600 преступлений террористического характера, ликвидировано более 500 баз подготовки, пресечена деятельность свыше двух тысяч членов международных террористических организаций".

9-10 июня в китайском городе Циндао состоится очередной саммит ШОС, на котором ожидается принятие Программы сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы и Программы действий по предупреждению вовлечения молодежи в деятельность деструктивных структур, сообщил Алимов.

Острота проблемы сохраняется

Актуальность и острота проблемы международного терроризма и экстремизма сохраняются, они продолжают угрожать международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между государствами, а также осуществлению основных прав и свобод человека, отметил генсек.

Алимов подчеркнул, что большое значение в ШОС придается проведению на регулярной основе совместных антитеррористических учений специальных служб, а также общевойсковых учений «Мирная миссия». Эффективно действует Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС. Ведется регулярное обновление баз данных по организациям террористического и экстремистского толка, а также единого розыскного реестра лиц, причастных к террористической деятельности.

Борьба с терроризмом в информационной сфере

ШОС, сказал Рашид Алимов, продолжает активно развивать сотрудничество в борьбе с преступлениями в информационно-коммуникационной сфере. В результате совместной системной работы в киберпространстве за последние два года удалось удалить либо ограничить доступ к более чем ста тысячам интернет-ресурсов, содержащим свыше четырех миллионов единиц информации террористического и экстремистского характера. Пресечена деятельность 360 участников террористических и религиозно-экстремистских интернет-сообществ. Подписанная в 2017 году Конвенция ШОС по противодействию экстремизму наряду с Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом направлена на укрепление международно-правовой базы по противостоянию новым вызовам и угрозам.

Эффективная борьба с международным терроризмом и экстремизмом требует консолидации усилий мирового сообщества, развития и укрепления международного антитеррористического взаимодействия, подчеркнул Алимов. В этом контексте, отметил он, ШОС придает особо важное значение наращиванию взаимодействия с ООН.