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Панов пригласил нижегородцев на работу в администрацию
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Панов пригласил нижегородцев на работу в администрацию 

Vgoroden.ru 32 минуты назад
Фото: В городе N
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пригласил нижегородцев на работу в городскую администрацию. В ведомстве очень ждут «людей с горящими глазами и профессиональными навыками», заявил градоначальник на брифинге в четверг, 3 мая.
Моя задача как главы города — изменить подход к формированию кадрового резерва таким образом, чтобы администрация была максимально открыта. Сейчас мы ведем подготовку к тому, чтобы все, кому интересна работа в администрации, могли передать свои резюме и оставить заявки, в том числе и на должность заместителя главы администрации города.
Владимир Панов
глава Нижнего Новгорода
По словам мэра, в новой оргструктуре администрации появится много интересных вакансий разных уровней. Среди кандидатов будет проводиться тестирование, которое поможет оценить их компетенции.
Напомним, департамент строительства Нижнего Новгорода возглавит специалист из другого города.
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