Панов пригласил нижегородцев на работу в администрацию

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пригласил нижегородцев на работу в городскую администрацию. В ведомстве очень ждут «людей с горящими глазами и профессиональными навыками», заявил градоначальник на брифинге в четверг, 3 мая.

Моя задача как главы города — изменить подход к формированию кадрового резерва таким образом, чтобы администрация была максимально открыта. Сейчас мы ведем подготовку к тому, чтобы все, кому интересна работа в администрации, могли передать свои резюме и оставить заявки, в том числе и на должность заместителя главы администрации города.

Владимир Панов

глава Нижнего Новгорода

По словам мэра, в новой оргструктуре администрации появится много интересных вакансий разных уровней. Среди кандидатов будет проводиться тестирование, которое поможет оценить их компетенции.

Напомним, департамент строительства Нижнего Новгорода возглавит специалист из другого города.