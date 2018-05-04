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Около 30 торговых объектов возле дорог привели в порядок в Подмосковье
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Около 30 торговых объектов возле дорог привели в порядок в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье устранили порядка 30 нарушений содержания торговых объектов около дорог после вмешательства Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в пятницу глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
В рамках работы Общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области, представители Торгово-промышленной палаты Московской области на минувшей неделе провели рейды по торговым объектам, расположенным на придорожной территории и в полосах отвода главных «транспортных артерий» региона.
«Представителями общественности совместно с внештатными инспекторами Госадмтехнадзора были проведены рейды, в ходе которых проверено более 80 объектов торговли вдоль Рязанского, Егорьевского, Ярославского, Можайского и Дмитровского шоссе, а также вдоль ряда дорог муниципального значения», — сказала Витушева.
Она уточнила, что в ходе рейдов общественники посмотрели, как владельцами торговых точек соблюдаются установленные нормы и правила чистоты, порядка и благоустройства: наличие и состояние мест для сбора мусора, фасадов, вывесок, подъездных путей, наружного освещения и иных объектов благоустройства.
По словам главы Госадмтехнадзора Московской области, в ходе подобных рейдов, их участники стараются в первую очередь напомнить представителям малого бизнеса о требованиях в сфере благоустройства и добиться устранений зафиксированных ими недостатков.
«Хозяевам торговых заведений выдаются сообщения о наличии на их объектах нарушений правил благоустройства. Если нарушения устраняются. К административной ответственности нарушители не привлекаются. Итогом проведенных рейдов стало выявление 30 нарушений, 28 из которых уже устранены», — добавила Витушева.
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