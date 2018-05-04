«Мострансавто» объявило о конкурс на право размещения рекламы на подмосковных автобусах

Государственное автотранспортное предприятие «Мострансавто» объявило конкурс на право размещения рекламы на автобусах Московской области . Минимальная стоимость контракта превышает 155 миллионов рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 22 июня. Информация опубликована на Единой электронной торговой площадке.

Курсирующие по всей Московской области автобусы «Мострансавто» являются одним из наиболее эффективных рекламных инструментов. В среднем за сутки их видят более 1,5 миллионов пассажиров, а также другие участники дорожного движения.

По словам генерального директора «Мострансавто» Владислава Мурашова, за прошедший год выручка от рекламы на транспорте предприятия увеличилась на 44 процента за счет начала открытых продаж.

Проведение конкурса на право размещения

рекламно-информационных

материалов на бортах позволит увеличить доход как минимум вдвое, так как продажей рекламных поверхностей будут заниматься профессиональные участники этого рынка, к которым в конкурсе предъявляются достаточно высокие требования

Торги объявлены на право заключения пятилетнего контракта, согласно которому

компания-победитель

сможет размещать рекламу на более чем четырех тысячах автобусах, курсирующих по маршрутам Московской области. Победитель будет определен в рамках открытого электронного конкурса.

Кроме того, в настоящее время начата совместная работа «Мострансавто» и Главного управления по информационной политике Московской области по инвентаризации мест для размещения новых рекламных конструкций на объектах транспортной инфраструктуры предприятия.