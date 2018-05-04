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В Шотландии разработали бутылку, полностью растворяющуюся в воде
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В Шотландии разработали бутылку, полностью растворяющуюся в воде 

ИнформУпак 37 минут назад
В качестве исходного сырья шотландский изобретатель использует бумагу с добавками растительных материалов. Бумажная бутылка содержит водонепроницаемый вкладыш и, по словам разработчика, после разложения является съедобной для рыб. Состав и концентрация растительных добавок не разглашаются.
Лонгкрофт отмечает, что занялся разработкой биоразлагаемой упаковки после того, как решил организовать производство бутилированной воды. Изучив ситуацию в этом сегменте рынка, он убедился, что производство и реализация воды в пластиковых бутылках приносит значительный ущерб окружающей среде, а реальной альтернативы ПЭТ-бутылкам пока нет. Как результат — возникла идея создать тару, в которую можно без проблем разливать воду и которая впоследствии будет благополучно растворяться в той же воде.
Изобретатель утверждает, что его эко бутылка почти полностью разлагается в течение трех недель, не создавая никаких проблем окружающей среде. Он намерен организовать выпуск биоразлагаемой упаковки, которая по себестоимости лишь немного дороже пластиковой, и активно собирает средства для открытия производства.
Ранее сообщалось, что в Великобритании ежегодно используется около 30 млрд пластиковых бутылок. Из них лишь 57% отправляется на переработку. Чтобы улучшить сложившуюся ситуацию, более 40 крупных британских компаний заявили об отказе от использования пластика, не подлежащего утилизации.
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