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В Новосибирске построят виварий за 900 миллионов рублей
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В Новосибирске построят виварий за 900 миллионов рублей 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Идею поддержал глава федерального минпромторга Денис Мантуров, который провел в Новосибирске заседание координационного совета по промышленности, посвященное мерам поддержки инновационных проектов в фармацевтике и медицине.
В России лишь несколько подобных центров соответствует высочайшим стандартам: животные содержатся в стерильных условиях и свободны от каких-либо патогенов. Это позволяет проводить исследования, признаваемые мировым научным сообществом, в том числе ускоряет выпуск на рынок новых препаратов.
Сейчас российские лекарства занимают тридцать процентов отечественного рынка фармацевтики, но в ближайшие несколько лет эта доля должна увеличиться до пятидесяти процентов.
— В этом и следующем годах на рынок будет выпущено более 130 новых лекарственных препаратов российского производства, — отметил глава минпромторга РФ. — Кроме того, стоит задача — наращивать объем экспорта. В прошлом году он составил 700 миллионов долларов, а к 2025-му мы должны увеличить его в четыре раза. Для этого будем и существующие инструменты использовать, и вырабатывать новые.
В регионе, не считавшемся традиционно сильным в фарминдустрии, за короткое время создан кластер производства медицинских изделий и лекарств. Сейчас здесь работает полсотни предприятий, 44 из которых выпускают различное оборудование, а шесть производят препараты.
За последние два года 26 новосибирских предприятий медицинской отрасли получили федеральную поддержку в виде субсидий на возмещение затрат, более 63 миллионов рублей было выделено и из областного бюджета.
Напомним: в регионе действует концепция парковой политики, которая направлена на формирование крупного медицинского кластера. Такие проекты, как Академпарк, Биотехнопарк и Медтехнопарк, позволяют расширять номенклатуру производства и сокращать сроки вывода изделий и лекарств на рынок. Неслучайно новосибирская практика в этой сфере признается экспертами одной из лучших в стране.
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