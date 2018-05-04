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В Самаре отправление и прибытие поездов на ж/д билетах будут указывать по местному времени
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В Самаре отправление и прибытие поездов на ж/д билетах будут указывать по местному времени 

63.ru 43 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самаре изменили порядок отображения времени прибытия и отправления на билетах поездов дальнего и пригородного сообщения. Теперь на проездных документах будут указывать только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Об этом сообщил представитель Куйбышевской железной дороги.
— Нововведение вступит в силу для всех поездов с отправлением 1 августа 2018 года. Бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования поступили в продажу 4 мая — за 90 суток до даты начала поездки, — рассказали в КбшЖД.
Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будут указывать с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (к примеру, МСК+3). Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.
Обновленные платформенные указатели уже установили в самарском ж/д вокзале. О том, что изменилось здесь еще, вы сможете узнать в материале 63.ru.
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