В Самаре отправление и прибытие поездов на ж/д билетах будут указывать по местному времени

Самаре изменили порядок отображения времени прибытия и отправления на билетах поездов дальнего и пригородного сообщения. Теперь на проездных документах будут указывать только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Об этом сообщил представитель Куйбышевской железной дороги.

— Нововведение вступит в силу для всех поездов с отправлением 1 августа 2018 года. Бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования поступили в продажу 4 мая — за 90 суток до даты начала поездки, — рассказали в КбшЖД.

Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будут указывать с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (к примеру, МСК+3). Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.

Обновленные платформенные указатели уже установили в самарском ж/д вокзале. О том, что изменилось здесь еще, вы сможете узнать в материале 63.ru.