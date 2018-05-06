Мемориалы с именами краснодарских воинов ВОВ откроют в Ейске

Мемориальные плиты с именами военнослужащих Великой Отечественной войны откроют 8 мая в Ейске. Об этом сообщила администрация Краснодарского края.

Открытие 16 памятников состоится на площади Революции накануне Дня победы. На установку мемориалов в рамках акции «Живая Память» удалось собрать более семи миллионов рублей. Около миллиона собрали жители Ейска.

Идея открытия мемориальных плит с именами солдат ВОВ появилась у ейчан в 2015 году. Свыше 15 тысяч жителей города отправились на фронт в военные годы, многие не вернулись домой.

В список вошло 5674 имени умерших и пропавших без вести солдат, которые родились и были призваны на службу в Ейске. Имена предлагали местные жители и люди из других регионов страны и ближнего зарубежья.

Работу по составлению и уточнению списков ейчан, не вернувшихся с войны вели сотрудники ейского

историко-краеведческого

музея имени

В. В. Самсонова, Совета ветеранов, члены ейских отделений общества

историков-архивистов

и Российского

военно-исторического

общества, журналисты газеты «Совет Приазовья»

пресс-служба

администрации края