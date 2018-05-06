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Мемориалы с именами краснодарских воинов ВОВ откроют в Ейске
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Мемориалы с именами краснодарских воинов ВОВ откроют в Ейске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мемориальные плиты с именами военнослужащих Великой Отечественной войны откроют 8 мая в Ейске. Об этом сообщила администрация Краснодарского края.
Открытие 16 памятников состоится на площади Революции накануне Дня победы. На установку мемориалов в рамках акции «Живая Память» удалось собрать более семи миллионов рублей. Около миллиона собрали жители Ейска.
Идея открытия мемориальных плит с именами солдат ВОВ появилась у ейчан в 2015 году. Свыше 15 тысяч жителей города отправились на фронт в военные годы, многие не вернулись домой.
В список вошло 5674 имени умерших и пропавших без вести солдат, которые родились и были призваны на службу в Ейске. Имена предлагали местные жители и люди из других регионов страны и ближнего зарубежья.
Работу по составлению и уточнению списков ейчан, не вернувшихся с войны вели сотрудники ейского
историко-краеведческого
музея имени
В. В. Самсонова, Совета ветеранов, члены ейских отделений общества
историков-архивистов
и Российского
военно-исторического
общества, журналисты газеты «Совет Приазовья»
пресс-служба
администрации края
Памятник морским пехотинцам Великой Отечественной Войны отреставрировали в Крымском районе Краснодарского края.
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