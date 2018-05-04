В Воронцовском парке прозвучат песни Победы

На один день «Усадьба „Воронцово“ полностью окунется в атмосферу Великой Отечественной войны — 9 мая здесь пройдет театрализованная интерактивная программа, посвященная празднованию 73-й годовщины Победы.

В празднике смогут принять участие все желающие. Мероприятие начнется в 13.00 с раздачи гостям георгиевских ленточек. Затем, словно на волшебной машине времени, посетители парка перенесутся в прошлое, и у них появится возможность увидеть, как жили обычные люди в тяжелые военные времена. На центральной поляне расположатся медицинский пункт, полевая кухня и боевая техника. А актеры в военной форме будут вовлекать посетителей парка в мини-реконструкции боев и военного быта.

Во время праздника на главной сцене парка вниманию участников и гостей будут представлены три авторских проекта: „Никто не забыт, ничто не забыто“, „Вечная память павшим, вечная слава живым“, „О героях былых времен“. А подчеркнуть общую идею связи эпох поможет фотовыставка „Мы памятью сильны“, где можно будет увидеть работы молодых фотохудожников, сделанные на реконструкциях военных сражений Великой Отечественной войны.

В 19.00 гости почтут память павших Минутой Молчания. А завершится торжество праздничным концертом и грандиозным салютом, который состоится в 22.99.