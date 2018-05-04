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Reuters: премьер Венгрии назначил двух министров своими заместителями
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Reuters: премьер Венгрии назначил двух министров своими заместителями 

ТАСС 43 минуты назад
ТАСС, 4 мая. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назначил главу МВД Шандора Пинтера и министра национальной экономики Михая Варгу на пост вице-премьеров. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
По его сведениям, Пинтер будет отвечать за национальную безопасность, а Варга — за финансовую стабильность.
Как сообщило во вторник венгерское агентство MTI, Орбан представил членам правящей коалиции из партии «Fidesz — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партии состав нового правительства страны, в котором появятся пять новых министров. Они будут приведены к присяге на учредительном заседании Государственного собрания (парламента) 8 мая.
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