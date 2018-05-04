Reuters: премьер Венгрии назначил двух министров своими заместителями

По его сведениям, Пинтер будет отвечать за национальную безопасность, а Варга — за финансовую стабильность.

Как сообщило во вторник венгерское агентство MTI, Орбан представил членам правящей коалиции из партии «Fidesz — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партии состав нового правительства страны, в котором появятся пять новых министров. Они будут приведены к присяге на учредительном заседании Государственного собрания (парламента) 8 мая.