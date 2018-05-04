Отделочные работы завершены в подземном пешеходном переходе в районе станции метро «Выхино»

Отделочные работы завершены в подземном пешеходном переходе в районе станции метро «Выхино», сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.

«Завершается строительство подземного пешеходного перехода в районе станции метро «Выхино». Это очень важный объект, он обеспечит переход пешеходов от станции метро «Выхино» в сторону ул. Красный Казанец через строящийся участок Северо-Восточной хорды. Мэр Москвы С. Собянин поставил задачу строительство данного участка хорды завершить в III квартале текущего года», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что на переходе завершены отделочные работы, ведутся электромонтажные работы и устройство габионов. Строящийся подземный пешеходный проход располагается в насыпи участка Северо-Восточной хорды, поэтому, как подчеркивается, здесь не было необходимости строить лестничные и пандусные сходы. Один выход, шириной 30,6 м, расположен со стороны ул. Красный Казанец. Второй, шириной 26,55 м — со стороны платформы «Выхино».

«Тоннельная часть перехода представляет собой трехпролетную раму из монолитного железобетона с двумя рядами колонн. Колонны расположены вдоль оси пешеходного перехода на расстоянии 4 м. Ширина основной зоны пешеходного движения — 19,7 м, общая длина — 39,7 м, высота в свету — 2,5 м. Стены ствола пешеходного перехода облицованы стеновой плиткой из керамогранита, пол — натуральным термообработанным гранитом, потолок окрашен акриловой краской», — указано в сообщении.

Отмечается, что строительство пешеходного перехода ведется по проекту строительства участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки. Всего предусмотрено строительство одного и реконструкция двух пешеходных переходов: в районе платформы «Плющево» и в районе платформы «Вешняки». На этих переходах ведется бетонирование основных конструкций и отделочные работы.