Ещё
Росмолодежь: Год добровольца должен стать драйвером развития волонтерства в регионах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море

Росмолодежь: Год добровольца должен стать драйвером развития волонтерства в регионах 

ТАСС 47 минут назад
НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Акции и мероприятия, проходящие в Год добровольца в России, должны способствовать развитию в регионах волонтерского движения среди молодежи. Об этом рассказал в пятницу ТАСС руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев после открытия семинара-совещания по вопросам реализации молодежной политики и развитию добровольчества в Сибирском федеральном округе.
"Уровень развития добровольчества и волонтерства в целом по стране достаточно высок, и не случайно этот год объявлен Годом добровольцев и волонтеров, и Сибирь здесь не исключение. Конечно, нам есть над чем работать, и не должно быть такого: год прошел — и все закончили, нет, этот год должен стать драйвером развития добровольческого движения в дальнейшем", — пояснил Бугаев.
Как уточнил глава Росмолодежи, Сибирь имеет хороший опыт работы волонтерства — в частности, он упомянул студенческие отряды. Советский опыт в развитии добровольческого движения вспомнил и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, который выступил перед участниками семинара-совещания.
"Следует признать, что воспитательная роль была огромная: комсомол, по сути дела, был школой будущей жизни, школой дела. И я считаю, что и в сегодняшней нашей молодежной политике нужно опираться на тот богатый советский опыт, безусловно, без той идеологической и политической окраски", — отметил Травников.
Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года подписал указ о проведении в РФ Года добровольца (волонтера) в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.
ТАСС: последние новости
Родственники жертв крушения Ан-148 заключили мировое соглашение с ответчиками Кемеровская прокуратура через суд добилась увольнения замглавы Новокузнецка Без права на ошибку: военные будни сапера Керханаджева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»26
Банки отказывают россиянам по-новому85
Скрипаля отравили полной рюмкой123
Тракторы признали новым оружием России70
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали236
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение