Росмолодежь: Год добровольца должен стать драйвером развития волонтерства в регионах

НОВОСИБИРСК , 4 мая. / ТАСС /. Акции и мероприятия, проходящие в Год добровольца в России , должны способствовать развитию в регионах волонтерского движения среди молодежи. Об этом рассказал в пятницу ТАСС руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев после открытия семинара-совещания по вопросам реализации молодежной политики и развитию добровольчества в Сибирском федеральном округе.

"Уровень развития добровольчества и волонтерства в целом по стране достаточно высок, и не случайно этот год объявлен Годом добровольцев и волонтеров, и Сибирь здесь не исключение. Конечно, нам есть над чем работать, и не должно быть такого: год прошел — и все закончили, нет, этот год должен стать драйвером развития добровольческого движения в дальнейшем", — пояснил Бугаев.

Как уточнил глава Росмолодежи, Сибирь имеет хороший опыт работы волонтерства — в частности, он упомянул студенческие отряды. Советский опыт в развитии добровольческого движения вспомнил и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников , который выступил перед участниками семинара-совещания.

"Следует признать, что воспитательная роль была огромная: комсомол, по сути дела, был школой будущей жизни, школой дела. И я считаю, что и в сегодняшней нашей молодежной политике нужно опираться на тот богатый советский опыт, безусловно, без той идеологической и политической окраски", — отметил Травников.