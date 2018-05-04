На Ямале коммунальщики загубили двадцатилетнее дерево

Жительница Ноябрьска написала заявление в полицию на коммунальщиков, загубивших 20-летнее дерево. Многолетнюю осину, которая росла под окнами дома № 91а на проспекте Мира, спилили при проведении ремонтных работ.

«Ребята приехали без предоставления всяческих документов, без разрешения на вырубку этого дерева, спилили его за пять секунд. Мы живем в условиях Крайнего Севера, итак везде серость, эти антенны на домах, выглядываешь в окно, и плакать хочется. Сажаем деревья, детям своим говорим, чтобы они берегли окружающую среду, а тут люди приходят и весело-непринужденно выпиливают», — рассказала журналистам телеканала «Ноябрьск 24» жительница пятиэтажки Светлана Панченко.

В «Энерго-Газ-Ноябрьске», в свою очередь, пояснили, что срубить дерево специалисты были вынуждены, так как добраться до места порыва коммунальщики не смогли.

«Дерево росло прямо в месте прокладки трубопроводов. В результате при проведении земляных работ не представлялось возможным его обойти. Была серьезно нарушена корневая система, и впоследствии мог возникнуть серьезный риск — угроза жизни и здоровью людей в результате падения дерева», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.