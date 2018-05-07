В Нижнем Новгороде освятили новый храм в византийском стиле

— 6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, в Московском районе Нижнего Новгорода митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил чин Великого освящения нового храма в честь преподобного Серафима Саровского, — рассказали в Нижеегородской епархии. — В новоосвященном храме управляющий Нижегородской епархией совершил Божественную литургию.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил, что это первый в Нижнем Новгороде храм, посвященный преподобному Серафиму Саровскому и построенный около крупного предприятия. Затем он вручил награды всем, кто внес значительный вклад в строительство и благоукрашение этого храма. Учрежденной в Нижегородской епархии медали святого благоверного князя Георгия Всеволодовича III степени были удостоены: Ян Новиков , Василий Шупранов и Дмитрий Зверев . Другие жертвователи и благоукрасители получили архиерейские грамоты и благодарственные письма.

В 2013 году митрополит Георгий освятил поклонный крест на месте будущего строительства. В 2014 году управляющий Нижегородской епархией совершил чин закладки храма. Однопрестольный каменный храм возведен в византийском стиле, расписан на сюжеты из жития преподобного Серафима Саровского. Высота церкви — 27,7 метра. С севера к зданию примыкает звонница высотой 21,3 метра. Общая площадь храма составляет 960 квадратных метров.