Храм в честь Серафима Саровского освятят в Нижнем Новгороде 6 мая

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин освящения нового храма в честь преподобного Серафима Саровского в Московском районе 6 мая в 9:00. Об этом сообщает пресс-служба Нижегоодской епархии.

Новая церковь находится на улице 50-летия Победы, у Калининской проходной Нижегородского машзавода. Это единственный храм в Нижнем Новгороде, главный престол которого посвящен преподобному Серафиму. Он возведен в византийском стиле, его высота — 27,7 м.

В 2013 году митрополит Георгий освятил поклонный крест на месте строительства будущего храма. Закладка храма состоялась в 2014 году.