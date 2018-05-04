В Сургуте более 150 человек реконструируют начало штурма Берлина

9 мая в Сургуте более 150 человек из клуба исторической реконструкции «Арсенал» и других военно-патриотических объединений города воссоздадут взятие Зееловских высот. Сургутяне смогут увидеть реконструкцию на открытой площадке в пойме Саймы за ледовым дворцом в 18:00.

По словам председателя комитета культуры и туризма Сургута Владимира Фризена, погода в городе сыграла на руку организаторам: «Примечательно, что перед началом взятия Зееловских высот в той местности прошел сильнейший ливень и солдаты шли в бой по грязи и лужам. Наша погода сейчас как раз соответствует той, что была в 1945-м, то есть мы будем максимально реалистичны».

Как сообщает ugra-news, что дорогу за ледовым дворцом в этот день перекроют. Для зрителей будут установлены трибуны и большой экран на площадке перед ледовым дворцом. Кроме того, для жителей Сургута пройдет авиашоу и праздничный концерт. Кроме того, в 22:00 часа запустят салют в честь 73-й годовщины Победы.

Напомним, что празднование Дня Победы в Сургуте начнется в 9:00 утра у здания « Газпром трансгаз Сургут». В это время здесь нужно быть тем, кто планирует пройти в колоннах «Бессмертного полка», движение которой начнется в 10 часов. В это же время по ул. Энгельса начнут двигаться торжественным маршем военно-патриотические объединения Сургута, военизированные подразделения, а также ветераны боевых действий. В 11:00, на ул. Энгельса начнется юбилейная, 50-я легкоатлетическая эстафета, параллельно с которой пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориале Славы.

В этом году празднование Дня Победы решили разделить на два дня, поскольку жители города не всегда могли уследить за всеми событиями разнообразной праздничной программы.

Так, 8 мая в 18:00 часов на мемориале Славы соберутся студенты СурГУ, участники автопробега, а также воспитанники Сургутского политехнического колледжа. Финалом всего станет зажжение свечи Памяти, а также концерт.