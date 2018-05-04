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В преддверии Дня Победы военнослужащие ТОФ проводят уроки Мужества в школах Камчатского края
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В преддверии Дня Победы военнослужащие ТОФ проводят уроки Мужества в школах Камчатского края 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные моряки вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил проводят внеклассные уроки мужества для учащихся общеобразовательных учреждений в Петропавловске-Камчатском, в городах Елизово и Вилючинск, а также в школах Большерецкого и Мильковского районов края.
В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) принимают участие в уроках Мужества, проводимых в школах Камчатского края. Уже стало хорошей традицией активное участие тихоокеанцев в мероприятиях, связанных с военно-патриотическим воспитанием допризывной молодежи региона, их профессиональным ориентированием.
Военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России и моряки подводных сил ТОФ вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил проводят внеклассные уроки мужества для учащихся общеобразовательных учреждений в Петропавловске-Камчатском, в городах Елизово и Вилючинск, а также в школах Большерецкого и Мильковского районов края.
Офицеры и военнослужащие по контракту, рассказывают юным жителям Камчатки о подвигах героев Отечества разных лет, вспоминают героические и трагические страницы истории полуострова, подвиги тех, кто посвятил свою жизнь преданному служению Родине и с честью выполнил воинский долг.
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