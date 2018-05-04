В преддверии Дня Победы военнослужащие ТОФ проводят уроки Мужества в школах Камчатского края

Военные моряки вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил проводят внеклассные уроки мужества для учащихся общеобразовательных учреждений в Петропавловске-Камчатском , в городах Елизово Вилючинск , а также в школах Большерецкого и Мильковского районов края.

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) принимают участие в уроках Мужества, проводимых в школах Камчатского края . Уже стало хорошей традицией активное участие тихоокеанцев в мероприятиях, связанных с военно-патриотическим воспитанием допризывной молодежи региона, их профессиональным ориентированием.

Военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России и моряки подводных сил ТОФ вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил проводят внеклассные уроки мужества для учащихся общеобразовательных учреждений в Петропавловске-Камчатском, в городах Елизово и Вилючинск, а также в школах Большерецкого и Мильковского районов края.

Офицеры и военнослужащие по контракту, рассказывают юным жителям Камчатки о подвигах героев Отечества разных лет, вспоминают героические и трагические страницы истории полуострова, подвиги тех, кто посвятил свою жизнь преданному служению Родине и с честью выполнил воинский долг.