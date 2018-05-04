Чем генерал отличается от маршала

В Древней Руси военных званий не было, а командиры назывались по числу воинов в подчинении — десятник, сотник, тысячник. Мы выяснили, когда и как в русской и других армиях появились майоры, капитаны и генералиссимусы.

Прапорщик

Прапорщиками в русской армии изначально называли знаменосцев. С церковно-славянского языка «прапоръ» — знамя. Впервые звание было введено в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича. Высокое звание прапорщика русские воины должны были заслужить своей отвагой и военной доблестью.

Сын Алексея Михайловича, Петр I, при создании регулярной армии в 1712 году ввёл воинский чин прапорщика как первый (младший) чин обер-офицерского состава в пехоте и кавалерии.

С 1884 года первым офицерским чином после выхода из военной академии стал подпоручик (у кавалеристов — корнет), тогда как звание прапорщика сохранилось за офицерами запаса, в кавказской милиции и для военного времени. Кроме того, чин прапорщика могли получать солдаты, отличившиеся во время боя.

С 1886 года нижние чины могли сдать экзамен на прапорщика. Сдавшие экзамен кандидаты состояли в запасе 12 лет и ежегодно должны были проходить шестинедельные военные сборы.

Осенью 1912 года Николай II утвердил Положение об ускоренных выпусках при мобилизации армии из Пажеского Его Императорского Величества корпуса, военных и специальных училищ. Теперь прапорщиком можно было стать после 8 месяцев обучения. Таким образом, прапорщики стали как бы «скороспелыми офицерами», что сказалось на отношение к ним в Русской императорской армии.

С 1917-го года по 1 января 1972 года звания прапорщика не существовало. По статусу «новые прапорщики» были выше старшины и ниже младшего лейтенанта. В сравнении с дореволюционными чинами, советский прапорщик был равен подпрапорщику царской армии.

С 2009 года шла ликвидация института прапорщиков, но в феврале 2013 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о возвращении институтов прапорщиков и мичманов в армию и флот.

В «Словаре русского арго» Елистратова отмечено, что на армейском жаргоне прапорщиков называют «кусками».

Сержант

Слово «сержант» пришло в русский язык из французского (sergent), а в язык французский — из латыни (serviens). Переводится как «служащий».

Первые сержанты появились ещё в XI веке в Англии . Только тогда так называли не военных, а землевладельцев, выполнявших для короля разнообразные поручения. В XII веке сержантами в Англии также называли служащих, исполнявших полицейские функции.

Как воинское звание «сержант» появился только в XV веке, во французской армии. После это оно перешло в немецкую и английскую армии, а в XVII веке — в Российскую. Звание было в ходу с 1716 по 1798 год, когда Павел Первый заменил чины сержанта и старшего сержанта на унтер-офицера и фельдфебеля соответственно.

В Красной армии звание «сержант» появилось 2 ноября 1940 года. Особенность советского сержантского состава состояла в том, что сержантами становились не кадровые военные, а военнослужащие срочной службы, что, по замыслу советского военного руководства, повышает мобилизационные качества армии. Такой подход оправдал себя — в декабре 1979 года за 2 недели была сформирована крупная группировка войск для ввода в Афганистан (50 тысяч солдат, сержантов и офицеров).

Совершенно отличная система сержантов в армии США . По данным на 2010 год, там сержанты составляют около 40% от общей численности Вооруженных сил. Из более чем 1 371 000 военнослужащих армии США 547 тыс. представляют американские сержанты. Из них: 241 500 — сержанты, 168 000 — штаб-сержанты, 100 000 — сержанты 1 класса, 26 900 — мастер-сержанты, 10 600 — сержант-майоры.

Сержант в армии США — первый после Бога для солдат и вторых лейтенантов. Сержанты их обучают и берут над ними шефство.

Лейтенант

Слово «лейтенант» происходит от французского lieutenant что переводится как «заместитель». В начале XV века во Франции так называли лиц начальствующего состава, которые занимали должности заместителей начальников отрядов, после — заместителей командиров рот, на флоте так называли заместителей капитанов кораблей. Со второй половины XVII века «лейтенант» стало воинским званием.

Испании XV—XVI веков такая же должность называлась «lugar teniente» или просто «teniente».

России с 1701 по 1917 год чин лейтенанта был только на императорском флоте. В СССР звание лейтенанта было введено 22 сентября 1935 года как первичное офицерское звание, получаемое при окончании военного училища или при окончании военной кафедры в гражданских вузах. Младшим лейтенантам звание лейтенант присваивается по истечении установленного срока выслуги при положительной аттестации.

Капитан

«Капитан» и «капут» — слова однокоренные. По латыни caput — голова. Капитан переводится как «военачальник».

Впервые звание «капитан» стало использоваться опять же во Франции, в Средние века так называли начальников военных округов. С 1558 года капитанами стали называть командиров рот, начальники военных округов стали называться генерал-капитанами.

В России чин капитана появился в XVI веке. Так стали называть ротных командиров. В кавалерии и драгунских полках и корпусе жандармов с 1882 года капитан назывался ротмистором, а в казачьих полках — есаулом.

До 1917 года чин армейского капитана пехоты был равен званию современного армейского майора, чин капитана гвардии равен званию армейского подполковника.

В Красной армии звание капитана было введено 22 сентября 1935 года. тогда же для корабельного состава ВМФ были введены звания капитан 1-го, 2-го и 3-го ранга и капитан-лейтенант (последнее соответствует званию капитан).

В артиллерии звание капитан соответствует должности командир батареи (комбатр).

Майор

Майор переводится как «старший». Че Гевара — тоже майор, поскольку в испаноязычных странах звание команданте равняется майору.

Звание появилось в XVII веке. Так называли помощников командира полка, ответственных за питание и караул. При разделении полков на батальоны майоры становились командирами батальонов.

В русской амии чин майора был введен Петром I в 1698 году. По аналогии с генерал-майорами того времени майоры получали не одну звезду, как сейчас, а две. Различие между чинами было в бахроме на эполетах. У генерал-майоров она была генеральская, крученая, у майоров — штабс-офицерская, из тонких нитей.

С 1716 по 1797 годы в русской армии также были чины премьер-майора и секунд-майора. Разделение было отменено Павлом Первым.

В казачьих войсках чину майора соответствовал чин «войсковой старшина», в статских чинах — «коллежский асессор».

В 1884 году чин майора был упразднён, а майоры стали подполковниками.

В Красной армии звание майора было введено в 1935 году, на флоте ему соответствовало корабельное звание капитана 3-го ранга.

Интересный факт: Юрий Гагарин стал первым старшим лейтенантом, ставшим майором.

Генерал и старше

«Генерал» — значит «главный», а вот «маршал» переводится как «конюх» (французское maréchal и сейчас означает «кузнец подков»). Тем не менее, маршал до 1917 года было высшим воинским званием в Российской армии, а после — со все того же 1935 года.

Но кроме маршалов и генералов есть ещё и генералиссимусы. Впервые в русской истории титул «генералиссимус» был пожалован 28 июня 1696 Петром I воеводе А. С. Шеину за успешные действия под Азовом (про «потешных генералиссимусов мы не говорим). Официально воинское звание генералиссимуса было введено в России Воинским уставом 1716 года.

После Великой Отечественной войны 26 июня 1945 указом Президиума Верховного Совета СССР было введено высшее воинское звание „Генералиссимус Советского Союза“. На следующий день это звание получил Иосиф Сталин. По воспоминаниям Рокоссовского, он лично уговорил Сталина принять звание, сказав, что „маршалов много, а генералиссимус только один“.