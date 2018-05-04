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Ростовчане сдали в переработку более 150 кг вторсырья на городском фестивале «Разделяй с нами»
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Ростовчане сдали в переработку более 150 кг вторсырья на городском фестивале «Разделяй с нами» 

Ростовские Вести 52 минуты назад
30 апреля в Ростове-на-Дону в парке Революции состоялся городской фестиваль «Разделяй с нами» в рамках общероссийского проекта «Экодвор». Цель мероприятия — объединить жителей для продвижения культуры и практики раздельного сбора отходов и решения проблемы мусора в городе. В мероприятии приняли участие около 500 ростовчан. На празднике действовал пункт приема вторсырья для последующей сдачи в переработку, куда ростовчане принесли около 100 кг макулатуры, 5 кг батареек, 40 кг ПЭТ бутылок, 10 кг пластика. В рамках фестиваля состоялись мероприятия, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов, сокращение количества производимого мусора и продление жизни вещей. Ростовчане обменивались вещами и книгами, приняли участие в творческих мастер-классах на тему второй жизни вещей, играх, а также экологических викторинах. «Подобные мероприятия — это потрясающая возможность узнать много нового о раздельном сборе и переработке отходов. У многих жителей нашего города всегда возникает вопрос, куда же девается раздельно собранный мусор и какова его дальнейшая судьба? Проект „Экодвор“ как раз дает ответы на подобные вопросы», — поделился своими впечатлениями от праздника житель Ростова-на-Дону Владимир Гиро.
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