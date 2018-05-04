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Новые правила поведения в московских аэропортах
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Новые правила поведения в московских аэропортах 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 50 минут назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Мособлдума приняла законопроект, регулирующий поведение в московских аэропортах. За нарушение правил из нового списка теперь будут взиматься штрафы от 100 до 500 руб. В отдельных случаях нарушители будут привлекаться к административной ответственности.
Находящимся на территории московских аэропортов будет запрещено:
приставать к пассажирам с предложением поселиться в гостинице или воспользоваться услугами такси; вести фото-, кино— и видеосъемку в коммерческих целях; заниматься предпринимательской деятельностью без разрешения аэропорта; размещать рекламу, надписи или плакаты без ведома руководства аэропорта; использовать пассажирские лифты для перевозки крупногабаритных предметов; использовать эскалаторы и траволаторы при перевозке на другой этаж багажных тележек и детей в колясках; загромождать своим багажом проходы, входы и выходы из зданий; заступать за линию в зонах регистрации и досмотра; складывать багаж на сиденьях в залах ожидания; оставлять свои вещи и багаж без присмотра; использовать багажные тележки не по назначению, например для перевозки детей; находиться в «пачкающей, издающей резкие и неприятные запахи» одежде или иметь при себе такой же багаж; находиться на территории аэропорта больше 24 часов, не имея при себе билетов или брони на рейс; мыться, стирать и переодеваться в неположенных местах; приносить или приводить животных, за исключением собак-поводырей, служебных собак или животных, которые будут перевезены на самолете; оставлять, выгуливать или кормить животных; передвигаться верхом на животных; передвигаться на гироскутере, сигвее, моноколесе, велосипеде, самокате, роликах; запускать воздушные шары, квадрокоптеры, аэростаты и воздушных змеев; слушать музыку без наушников; лежать на креслах, лавках, сиденьях и полу.
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