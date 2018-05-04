Врач избил пациента в Новосибирске 

Житель Новосибирска обратился в полицию после того, как его избил сотрудник городской поликлиники №1. Пациент ожидал приема и прилег на диван в коридоре, сообщило ИА FlashSiberia.
Мужчина передвигается при помощи трости и носит специальный корсет.
После происшествия он предоставил администрации поликлиники видеозапись конфликта, но руководство проигнорировало жалобу. На основании заявления полиция проводят проверку в медицинском учреждении.
Медбрат из города Намюр подозревается в покушении на убийство 21 пациента дома престарелых. Он умышленно отравил несколько человек.