Врач избил пациента в Новосибирске

Житель Новосибирска обратился в полицию после того, как его избил сотрудник городской поликлиники №1. Пациент ожидал приема и прилег на диван в коридоре, сообщило ИА FlashSiberia.

Мужчина передвигается при помощи трости и носит специальный корсет.

После происшествия он предоставил администрации поликлиники видеозапись конфликта, но руководство проигнорировало жалобу. На основании заявления полиция проводят проверку в медицинском учреждении.