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«На Берлин»: по Ярославлю начал ездить праздничный трамвай
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«На Берлин»: по Ярославлю начал ездить праздничный трамвай 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле начал ездить праздничный трамвай в честь Дня Победы. На борту транспорта нарисована георгиевская лента и надпись «На Берлин».
— Стоимость проезда в нем как в обычном общественном транспорте, действуют все социальные льготы, — рассказали в мэрии Ярославля. — Пассажиры по ходу движения могут услышать песни военных лет, также в вагоне представлены фотографии ярославцев, участвовавших в войне.
Каждый день «Трамвай Победы» будет возить пассажиров по разным маршрутам.
4 мая — 1-ый маршрут; 5 мая — 5-ый маршрут; 6 мая — 7-ой маршрут; 7 мая — 1-ый маршрут; 8 мая — 5-ый маршрут; 9 мая — 7-ой маршрут.
В городе активно готовятся к 9 мая. Завтра на Кирова будут раздавать георгиевские ленточки.
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