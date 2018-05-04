«Сын полка»: история самого юного защитника Сталинграда

Маленький герой: самым юным защитником Сталинграда был Сережа Алешков. Судьба этого мальчика драматична, как и многих детей войны. В шесть лет Сережа остался сиротой. Ему чудом удалось выжить после страшной расправы над его семьей. Мальчик убежал в лес, где скитался несколько дней. Измученного и голодного, его подобрали партизаны. О подвигах юного защитника узнал корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев

Вячеслав Воробьев листает книгу отца-фронтовика о своем названном брате, Сергее Алешкове. Самом юном сыне полка. Сереже, как его называли солдаты, на этом фото 1942 года — всего шесть лет.

Он чудом спасся от немцев, которые убили его мать и старшего брата и убежал в лес. Там его и нашли разведчики 154-й стрелковой дивизии.

«Бежал, немец его пнул. А дядька говорит, что он вообще убежал со страху в лес. Ясное дело, он такой маленький пацан. Немцы стреляют, и он убежал», — рассказывает Вячеслав Воробьев.

Найденыш оказался шустрым и смышленым. Пока его откармливали в санчасти, полковые портные сшили для него форму, скроили из плащ-палатки маленькие сапоги. Даже лейтенантские золотые погоны повесили ради шутки. Из-за них Сережа едва не погиб, разнося почту солдатам.

«Истребитель шел, смотрит — по полю офицер топает. Солдат бы был, он никогда бы не пролетел. А за офицером чего бы не погоняться. Вот он снизился и давай на бреющим за ним гоняться. Тот бегал, бегал, а потом упал. И тот его из пулемета в пятку раз», — говорит Вячеслав Воробьев.

Из-за этого ранения Сережа потом всю жизнь хромал. Свою первую боевую награду «За отвагу» получил в шесть лет. Во время артобстрела под Сталинградом спас своего командира, который после его и усыновил.

«Попадает снаряд, блиндаж заваливает, и засыпало отца там. Он побежал, позвал саперов, сам не смог бревна повернуть. Саперы вовремя прибежали, раскопали его», — говорит сводный брат Сергея Алешкова.

В полку Сережа был любимчиком. На постоянном довольствии и под присмотром командира и старшей медсестры Нины, которые и заменили ему родителей. Так сын полка соединил два сердца на войне и обрел семью. В 1944-м отец-командир отправил Сережу в Тульское Суворовское училище. После войны в новой семье у суворовца было четверо братьев и сестер. Средний Вячеслав вспоминает о Сергее как о родном брате, которого нет уже почти 30 лет.

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