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В Магнитогорске выбрали лучших специалистов по охране труда
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В Магнитогорске выбрали лучших специалистов по охране труда 

Уралинформбюро 51 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
В Магнитогорске прошел региональный конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». На уникальном учебно-тренировочном полигоне «Школа безопасности» Группы ММК в канун всемирного Дня охраны труда собрались специалисты служб охраны труда и уполномоченные ГМПР по охране труда работников предприятий горно-металлургического комплекса из Челябинска, Аши, Кыштыма, Карабаша, Бакала, Михеевского ГОКа.
В ходе первого этапа конкурсанты под руководством профессионального медика реанимировали манекен, а потом получили мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему. Ответственным за эту часть был корпоративный центр подготовки кадров «Персонал».
Темой второго этапа стали средства индивидуальной защиты (СИЗ). Федеральный поставщик СИЗов — ООО «Техноавиа»— предложил участникам несколько практических заданий. Например, полностью «одеть» работника определенной профессии в СИЗы и спецодежду в соответствии с нормативами.
Затем в цехе ремонта металлургического оборудования (ЦРМО) МРК конкурсанты искали специально «подготовленные» нарушения требований охраны труда. Строп, висящий на крановом крюке, открытый электроящик на токарном станке, заполненная выше бортов грузоподъемная тара — ничего не спряталось от профессиональных взглядов участников.
В ходе компьютерного тестирования они ответили на 20 вопросов, подготовленных специалистами по охране труда ММК, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
Кроме того, участники конкурса смогли ознакомиться с условиями труда в доменном цехе и листопрокатном цехе №11 ММК.
Лучшими в личном зачете стали Ринат Раимов ("ММК-Метиз") и Светлана Сысоева (магнитогорский трест «Водоканал»). В командном зачете первое место заняли работники «Объединенной сервисной компании» (Группа ММК) Артур Максиняев и Вадим Мажитов. Второе досталось представителям Горно-обогатительного производства ММК Артуру Кагарманову и Андрею Ямщикову, третье — Андрею Ломтеву и Вадиму Качкайкину из "Трубодетали". Все они получат денежные премии.
"Мы не впервые проводим такие конкурсы. Они дают положительный опыт. И Магнитогорский металлургический комбинат не случайно в этот раз выбран местом проведения. Здесь очень высоко поставлена работа по охране труда именно в рамках соцпартнерства, и она эффективна", — отметил председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов.
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