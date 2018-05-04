В Магнитогорске выбрали лучших специалистов по охране труда

Магнитогорске прошел региональный конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». На уникальном учебно-тренировочном полигоне «Школа безопасности» Группы ММК в канун всемирного Дня охраны труда собрались специалисты служб охраны труда и уполномоченные ГМПР по охране труда работников предприятий горно-металлургического комплекса из Челябинска , Аши, Кыштыма , Карабаша, Бакала, Михеевского ГОКа.

В ходе первого этапа конкурсанты под руководством профессионального медика реанимировали манекен, а потом получили мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему. Ответственным за эту часть был корпоративный центр подготовки кадров «Персонал».

Темой второго этапа стали средства индивидуальной защиты (СИЗ). Федеральный поставщик СИЗов — ООО «Техноавиа»— предложил участникам несколько практических заданий. Например, полностью «одеть» работника определенной профессии в СИЗы и спецодежду в соответствии с нормативами.

Затем в цехе ремонта металлургического оборудования (ЦРМО) МРК конкурсанты искали специально «подготовленные» нарушения требований охраны труда. Строп, висящий на крановом крюке, открытый электроящик на токарном станке, заполненная выше бортов грузоподъемная тара — ничего не спряталось от профессиональных взглядов участников.

В ходе компьютерного тестирования они ответили на 20 вопросов, подготовленных специалистами по охране труда ММК, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Кроме того, участники конкурса смогли ознакомиться с условиями труда в доменном цехе и листопрокатном цехе №11 ММК.

Лучшими в личном зачете стали Ринат Раимов ("ММК-Метиз") и Светлана Сысоева (магнитогорский трест «Водоканал»). В командном зачете первое место заняли работники «Объединенной сервисной компании» (Группа ММК) Артур Максиняев и Вадим Мажитов. Второе досталось представителям Горно-обогатительного производства ММК Артуру Кагарманову и Андрею Ямщикову, третье — Андрею Ломтеву и Вадиму Качкайкину из "Трубодетали" . Все они получат денежные премии.