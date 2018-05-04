Магнитогорск провел областной конкурс по охране труда

ТАСС, 4 мая. В канун всемирного Дня охраны труда город Магнитогорск собрал работников предприятий горно-металлургического комплекса региона — лучших специалистов служб охраны труда и уполномоченных Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) по охране труда. Об этом сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК» со ссылкой на Челябинскую областную организацию ГМПР.

"В Магнитку приехали представители горных и металлургических предприятий Челябинска, Аши, Кыштыма, Карабаша, Бакала. Достойную конкуренцию им составили команды предприятий Магнитогорска, включая самую представительную делегацию Группы ММК. Участниками также стали работники Михеевского ГОКа, активными зрителями — гости из далекой Карелии, представители первички АО «Карельский окатыш» (г. Костомукша). Представители работодателя и профсоюза показали не только высший уровень знаний и навыков, но и умение работать в команде, и внутреннее понимание важности охраны труда", — сказано в сообщении.

"Мы не впервые проводим такие конкурсы. Они дают положительный опыт. И Магнитогорский металлургический комбинат не случайно в этот раз выбран местом проведения. Здесь очень высоко поставлена работа по охране труда именно в рамках соцпартнерства, и она эффективна. Поэтому такую работу нужно развивать. В том числе через такие конкурсы на уровне предприятий. Ведь от этого выигрывают все", — отметил, приветствуя участников, председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов.

Руководство и первичная профорганизация Группы ММК сегодня качественно меняют подходы в охране труда, реализуют новые программы и проекты. Один из проектов — открытый недавно уникальный учебно-тренировочный полигон — «Школа безопасности», где с использованием современных средств и технологий работников обучают основам безопасного поведения. «Школа безопасности» и стала главной площадкой конкурса — здесь прошли три из четырех этапов.

Этапы конкурса

Оказать первую помощь пострадавшему — дело непростое: важно до секунд знать последовательность действий с момента обнаружения травмированного работника до окончания сердечно-легочной реанимации. Цена вопроса — человеческая жизнь. Конкурсанты «спасали» манекен под руководством профессионального медика, а затем получили от него мастер-класс. Организовал эту часть конкурса корпоративный центр подготовки кадров «Персонал».

Темой второго этапа стали средства индивидуальной защиты (СИЗ). Партнер конкурса — федеральный поставщик СИЗов ООО «Техноавиа» — предложил участникам несколько практических заданий. Например, используя специальный гардероб, полностью «одеть» работника определенной профессии в СИЗы и спецодежду в соответствии с типовыми нормами.

Другой этап прошел непосредственно на производстве — в цехе ремонта металлургического оборудования (ЦРМО) «МРК». На производственной площадке нужно было найти и зафиксировать сымитированные нарушения требований охраны труда. Строп, висящий на крановом крюке, открытый электрический ящик на токарном станке, заполненная выше бортов грузоподъемная тара — все заметили и отметили внимательные и профессиональные взгляды участников.

Теоретическая часть конкурса — компьютерное тестирование. 20 вопросов, подготовленных специалистами по охране труда ММК, включали все о несчастных случаях, страховых выплатах, условиях труда, профзаболеваниях и другие темы, связанные с охраной труда.

Кроме этого, в рамках программы конкурса участникам предоставили возможность посетить производство ММК: они ознакомились с условиями труда в доменном цехе и листопрокатном цехе №11.

Работа над ошибками

Разбор ошибок и недочетов подытожил этапы. Он прошел во второй день на расширенном круглом столе с участием профактива Группы ММК, председателя областной организации ГМПР Юрия Горанова, председателя профорганизации Группы ММК Бориса Семенова, его заместителя Юрия Демчука, директора по охране труда и промбезопасности ПАО «ММК» Григория Щурова, директора КЦПК «Персонал» Андрея Козловского.

Самые распространенные ошибки команд-конкурсантов назвали координаторы этапов. На этапе выявления нарушений требований охраны труда — это незамеченные большинством отсутствие нижнего элемента ограждения и тара с обрезью стружки на пешеходном маршруте, на этапе оказания первой помощи пострадавшему — несоблюдение правил собственной безопасности. Кроме этого, участники обсудили сегодняшние проблемы в охране труда на производстве, ситуацию с травматизмом, вопросы взаимодействия специалистов по охране труда и уполномоченных.

"Уверен, что проведение подобного мероприятия своевременно и актуально для всех предприятий ГМК, — сказал председатель ППО Группы ММК Борис Семенов, — К этому нас подталкивает жизнь, вернее, ситуация с производственным травматизмом. К сожалению, нам не удается предотвратить несчастные случаи на производстве, в том числе и смертельные. Поэтому найти новые формы воздействия на ситуацию очень важно. Проведение такого конкурса способствует развитию синергии, которую можно и нужно получать от совместных усилий в сфере охраны труда сторон социального партнерства".

Награждение лучших

Торжественный финал конкурса — награждение победителей. После тщательного анализа результатов экспертное жюри выявило лучшие команды в каждом из этапов. По сумме баллов персонально отмечены лучшие специалисты по охране труда и лучшие уполномоченные, победные первые места в этом зачете присуждены соответственно Ринату Раимову ("ММК-Метиз") и Светлане Сысоевой (магнитогорский трест «Водоканал»).

Главные командные призы завоевали представители «Трубодетали» Андрей Ломтев и Вадим Качкайкин (третье место), команда Горно-обогатительного производства ММК Артур Кагарманов и Андрей Ямщиков (второе место) и работники «Объединенной сервисной компании» (Группа ММК) Артур Максиняев и Вадим Мажитов (первое место).

Всем победителям положением о конкурсе предусмотрены денежные премии.