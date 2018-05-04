В Уфе разыскивают мужчину с провалами в памяти

В четверг, 3 мая, в уфимском районе пропал 65-летний Ахмет Даминев. Мужчина вышел и своего дома в поселке Шамонино и исчез. С собой у пенсионера не было ни телефона, ни денег, ни документов.

— У папы после инсультов случаются провалы в памяти. Он безобидный, обычно выходил гулять и возвращался обратно. А тут остался один дома, ушел и пропал, — рассказал сын Ахмета Артур.

В последний раз пенсионера видели на остановке в поселке. Местные предполагают, что мужчина мог отправиться в Уфу и заблудиться. Родные уже обратились за помощью в полицию.

В день исчезновения Ахмет Даминев был одет в синюю куртку, черные брюки и калоши. В руках у пенсионера была трость. Всех, кто видел мужчину, просят звонить по номерам: 89373369977, 89053550797 или в полицию по телефону 02.