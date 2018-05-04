В Томской области в рамках проекта «Я в безопасности!» полицейские провели со школьниками профилактические беседы

Целью проекта является формирование навыков и моделей безопасного поведения у несовершеннолетних посредством обучения использованию приобретенных знаний на практике и адекватному реагированию в случаях возникновения критических ситуаций.

Полицейские рассказали школьникам о вреде воздействия психоактивных веществ на организм человека, об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе связанной с незаконным оборотом наркотиков и необходимости вести здоровый образ жизни.

В мероприятии приняли участие представитель кинологической службы УМВД. Сотрудник полиции вместе со служебной собакой продемонстрировали школьникам азы дрессировки и точность исполнения команд.

Вместе с сотрудниками полиции перед школьниками выступили представители областного наркодиспансера, Антинаркотической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Томска, а также благотворительного общественного фонда.