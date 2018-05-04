В Красноярском крае начался массовый сбор черемши

В сезон, который длится всего три недели, самые удачливые сборщики зарабатывают на этом деле до 50 тысяч рублей.

Однако зачастую желание заработать выходит сборщикам боком. По данным МЧС, каждый год в сибирской тайге теряются десятки людей. Причем не всех удается найти живыми. Спасатели напоминают, что перед походом в лес нужно тщательно продумать свой маршрут и сориентироваться на местности. Обязательно иметь при себе спички, фонарик, воду, медикаменты. Телефоны спасателей — 112, 01.

Так, летом прошлого года 70-летний мужчина трое суток провел в лесу. Мужчина не смог найти дорогу домой, а телефон не брал сигнал. Все это время пенсионер питался одной черемшой.