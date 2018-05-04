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Рыбак из Северного найден недалеко от лодки
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Рыбак из Северного найден недалеко от лодки 

Все новости Новосибирской области 59 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сообщение пришло спасателям рано утром 4 мая. В лодке находились трое рыбаков, двое самостоятельно выплыли на берег, а один пропал без вести, и ни на воде, ни на берегу его нет.
На место происшествия срочно отправились спасатели Куйбышевского отряда под руководством старшего смены, спасателя I класса Сергея Иванова. Работы продолжались более четырех часов.
«Оценив ситуацию, на случай, если пострадавший плывет по течению, спасатели спустили лодку ниже места происшествия на 7 километров и двинулись вверх, осматривая акваторию и береговую линию. Примерно 50 метрах от места опрокидывания лодки мужчина был найден. Замерзший, уставший, но живой», — рассказали VN.ru в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.
Сам пострадавший оценил свое состояние как удовлетворительное. Спасатели дали ему теплое одеяло и напоили горячим чаем.
Добавим, прошлогодний рыболовный сезон богат на чудесные спасения рыбаков. Одно из таких произошло в Тогучинском районе. Проживающий рядом с прудом мужчина услышал крики в пять часов утра и поспешил на помощь. Под рыбаками лопнула резиновая лодка, спасательных жилетов на них не было, и гибель была бы неминуема, не подоспей вовремя тогучинец. На своей лодке он добрался до рыбаков, подцепил лодку и дотянул до ближайшего берега. К этому времени к месту прибыла помощь из администрации сельского совета.
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