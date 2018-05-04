Шаттлами может воспользоваться любой: Пивкин о работе общественного транспорта в Самаре 6 мая

Жители Самары пожаловались губернатору Дмитрию Азарову на отмену компенсационного транспорта для горожан 6 мая — в день проведения тестового матча на стадионе «Самара Арена». Для доставки болельщиков на спортобъект задействуют специальный транспорт. Но отменят трамвайные маршруты № 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22.

Ответное слово взял врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин . Он рассказал, что в перевозке болельщиков задействуют 87 трамваев и 209 автобусов.

— Перевозка болельщиков начнется за 4 часа до начала матча, вывоз — в течение 3 часов после окончания игры. Движение шаттлов будет осуществляться от железнодорожного вокзала с промежуточными остановками у музея Алабина, на Самарской площади, на проспекте Ленина, у КРЦ «Звезда» и Барбошиной поляны, на Московском шоссе в районе Ташкентской. Любой гражданин может сесть в трамвай и проехать до этих пунктов, где можно пересесть на другие виды транспорта, — сообщил Иван Пивкин.

По его словам, на маршруты выйдут дополнительно 87 автобусов.

— На линии будут работать автобусы из Самары и Тольятти . Также привлекаются перевозчики, не осуществляющие внутригородские перевозки. Транспорт будут снимать частично и с наименее востребованных в выходные дни маршрутов, — сообщил министр.