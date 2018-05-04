«Алиса» подскажет дорогу в автомобильном навигаторе «Яндекса»

Яндекс . Навигатор» запустил нового голосового помощника «Алиса», который поможет автомобилистам управлять приложением. Об этом сообщил портал TJournal.

«Алиса» позволяет задать маршрут, найти нужное место, а также может запустить одну из встроенных игр.

В «Яндекс. Навигаторе» и раньше была функция голосового управления, которая позволяла спросить о ближайших ДТП или ограничении скорости. Однако теперь компания заявила, что голосовой помощник «будет беседовать как обычный человек».

Алиса не только помогает решать задачи — она может и развлечь водителя, когда он стоит в пробке или кого-то ждет. Голосовой помощник поет, предсказывает будущее и знает много игр. Например, с ней можно составлять короткие слова из длинных или играть в города

— пресс-служба «Яндекса».

Если «Алиса» не поймет вопрос или не услышит адрес, она задаст уточняющий вопрос. Кроме того, голосовой помощник может дать прогноз относительно ситуации на дороге.

Для того, чтобы «Алиса» начала работать в «Яндекс. Навигаторе», нужно обновить приложение, выбрать ее диктором в настройках и сказать «Включи свой голос».