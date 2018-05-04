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Более 400 проверок проведено на объектах инженерной инфраструктуры Москвы в январе-апреле
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Более 400 проверок проведено на объектах инженерной инфраструктуры Москвы в январе-апреле 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Более 400 проверок проведено на объектах инженерной инфраструктуры Москвы в январе-апреле 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«В январе-апреле 2018 г. специалисты Мосгосстройнадзора провели 424 проверки на объектах инженерной инфраструктуры города. По результатам проверок участникам строительства выдано 200 предписаний об устранении нарушений, оформлено 314 протоколов об административном правонарушении, наложены штрафные санкции на общую сумму 12,2 млн руб. Большая часть нарушений устранена в кратчайшие сроки, остальные находятся на контроле комитета», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за указанный срок введено в эксплуатацию два объекта инженерной инфраструктуры: локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации комплексной жилой застройки территории вблизи дер. Николо-Хованское, участок 78 (НАО, поселение Сосенское); дороги, инженерные коммуникации и сооружения в составе многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой, вынос канализационного коллектора по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 67 (СЗАО, район Покровское-Стрешнево).
«Совместно со специалистами подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве выполнено 58 выездов на объекты инженерной инфраструктуры, проведено 248 испытаний. Специалисты Центра экспертиз методами инструментального контроля и лабораторных исследований провели работы по определению качества бетонных смесей, их соответствия заявленному классу бетона, соответствия толщины защитного слоя бетона и шага армирования в ж/б конструкциях, проконтролировали укладку конструктивных слоев дорожных одежд, устройство оснований и земляные работы», — указано в сообщении.
Кроме того, специалисты оценивали качество сварных соединений конструкций и соответствие класса и марки стали требованиям технических регламентов и проектной документации, а также соответствие фоновых значений мощности эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД) на селитебной, жилой и производственной территории требованиям технических регламентов и проектной документации.
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