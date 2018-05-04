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СМИ: госдеп прекратил финансирование «Белых касок»
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СМИ: госдеп прекратил финансирование «Белых касок» 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Госдепартамент США заморозил финансирование организации так называемых «Белых касок», сообщает CBS.
По данным телеканала, поддержка прекратилась в последние недели В настоящее время она находится под пересмотром. При этом доля США в финансировании организации составляет около трети бюджета.
«Белые каски», или «Сирийская гражданская оборона» — частная добровольческая организация гражданской обороны, действующая в Сирии на территории, контролируемой повстанческой военной коалицией «Организация освобождения Леванта». Организация базируется в Великобритании и финансируется краудфандингом.
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