СМИ: госдеп прекратил финансирование «Белых касок» 

Госдепартамент США заморозил финансирование организации так называемых «Белых касок», сообщает CBS.
По данным телеканала, поддержка прекратилась в последние недели В настоящее время она находится под пересмотром. При этом доля США в финансировании организации составляет около трети бюджета.
«Белые каски», или «Сирийская гражданская оборона» — частная добровольческая организация гражданской обороны, действующая в Сирии на территории, контролируемой повстанческой военной коалицией «Организация освобождения Леванта». Организация базируется в Великобритании и финансируется краудфандингом.