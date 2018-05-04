В Псковской области выберут герб, гимн и флаг региона 

30 марта состоялось первое заседание геральдического совета при администрации Псковской области. Заседание провел временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ведерников.
Участники заседания приняли решение объявит конкурс проектов официальных символов Псковской области. Порядок проведения мероприятия был принят Михаилом Ведерниковым. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Проекты флага, гимна и герба Псковской области можно направлять в Государственный комитет Псковской области по культуре до 30 мая.
Фото: архив ФедералПресс