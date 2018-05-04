В Псковской области выберут герб, гимн и флаг региона

30 марта состоялось первое заседание геральдического совета при администрации Псковской области . Заседание провел временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ведерников

Участники заседания приняли решение объявит конкурс проектов официальных символов Псковской области. Порядок проведения мероприятия был принят Михаилом Ведерниковым. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Проекты флага, гимна и герба Псковской области можно направлять в Государственный комитет Псковской области по культуре до 30 мая.