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Жителей Подмосковья накормят солдатской кашей
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Жителей Подмосковья накормят солдатской кашей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полевые кухни 9 Мая будут развернуты практически во всех муниципальных образованиях Московской области, сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 4 мая.
«В ходе мероприятий всем желающим будут бесплатно раздавать солдатскую кашу (гречневую, перловую), сладкий чай, сухари, а в некоторых муниципалитетах — плов. Всего по Московской области в этот день будут работать порядка 120 полевых кухонь, организованных администрациями, службами МЧС России, воинскими частями. Больше всего точек с полевой кухней в Щелковском муниципальном районе, а также в городских округах Химки и Лобня», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.
Накануне сообщалось, что в праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха примут участие более 90 тысяч человек. Всего в этот день в области пройдет 70 тематических мероприятий, в том числе ярмарки и концерты.
17 апреля министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 Мая. Выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек.
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