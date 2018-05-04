Жителей Подмосковья накормят солдатской кашей

Полевые кухни 9 Мая будут развернуты практически во всех муниципальных образованиях Московской области , сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 4 мая.

«В ходе мероприятий всем желающим будут бесплатно раздавать солдатскую кашу (гречневую, перловую), сладкий чай, сухари, а в некоторых муниципалитетах — плов. Всего по Московской области в этот день будут работать порядка 120 полевых кухонь, организованных администрациями, службами МЧС России , воинскими частями. Больше всего точек с полевой кухней в Щелковском муниципальном районе, а также в городских округах Химки Лобня », — рассказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников

Накануне сообщалось, что в праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха примут участие более 90 тысяч человек. Всего в этот день в области пройдет 70 тематических мероприятий, в том числе ярмарки и концерты.