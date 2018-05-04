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Солдатскую кашу и чай раздадут в Подмосковье 9 мая
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Солдатскую кашу и чай раздадут в Подмосковье 9 мая 

Агентство «Москва» 9 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье в День Победы развернется около 120 полевых кухонь, где всем желающим будут раздавать солдатскую кашу и чай. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг региона.
«На территории Московской области 9 мая практически во всех муниципальных образованиях региона будут развернуты полевые кухни. В ходе мероприятий всем желающим будут бесплатно раздавать солдатскую кашу (гречневую, перловую), сладкий чай, сухари, а в некоторых муниципалитетах — плов. Всего по Московской области в этот день будут работать порядка 120 полевых кухонь, организованных администрациями, службами МЧС России, воинскими частями», — приводит пресс-служба слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.
По его словам, больше всего точек с полевой кухней будет организовано в Щелковском районе, а также в городских округах Химки и Лобня.
Кроме того, как добавили в ведомстве, в Подмосковье пройдет 25 тематических ярмарок, посвященных Дню Победы. Также будут организованы праздничные концерты, гуляния, поздравления и вручение подарков ветеранам.
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