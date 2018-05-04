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Сахалинские зоозащитники призвали запретить отлов косаток и белух
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Сахалинские зоозащитники призвали запретить отлов косаток и белух 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сахалинские зоозащитники написали петицию, в которой требуют запретить выдачу квот на отлов косаток и белух. Документ адресован главе региона Олегу Кожемяко, Минприроды РФ, Росрыболовству и полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.
Зоозащитники отмечают, что отлов косаток и белух запрещен во всем мире, но не в России. При этом никто не знает точно, сколько морских животных отлавливают каждый год, так как «независимый учет просто не ведется».
Авторы петиции также пишут, что отлов и использование морских млекопитающих разрешены в научно-исследовательских и культурно-просветительских целях. Однако по факту косаток и белух отправляют в океанариумы Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Зоозащитники также отметили, что чаще всего производится изъятие молодых особей. Это подрывает репродуктивную способность всей популяции и может привести к полной потере вида.
По данным инициативной группы «Друзья океана», в 2018 году были одобрены квоты на отлов 10 косаток и около 400 белух. Однако благодаря вмешательству ученых и общественности разрешения на отлов никто не получил.
Вчера состоялись общественные слушания, на которых обсуждалась возможность отлова 13 косаток и 200 белух в 2019 году.
Подписи под петицией уже поставили около 14 тысяч 500 человек, сообщает ИА SakhalinMedia.
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