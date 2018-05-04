Сахалинские зоозащитники призвали запретить отлов косаток и белух

Зоозащитники отмечают, что отлов косаток и белух запрещен во всем мире, но не в России. При этом никто не знает точно, сколько морских животных отлавливают каждый год, так как «независимый учет просто не ведется».

Авторы петиции также пишут, что отлов и использование морских млекопитающих разрешены в научно-исследовательских и культурно-просветительских целях. Однако по факту косаток и белух отправляют в океанариумы Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Зоозащитники также отметили, что чаще всего производится изъятие молодых особей. Это подрывает репродуктивную способность всей популяции и может привести к полной потере вида.

По данным инициативной группы «Друзья океана», в 2018 году были одобрены квоты на отлов 10 косаток и около 400 белух. Однако благодаря вмешательству ученых и общественности разрешения на отлов никто не получил.

Вчера состоялись общественные слушания, на которых обсуждалась возможность отлова 13 косаток и 200 белух в 2019 году.

Подписи под петицией уже поставили около 14 тысяч 500 человек, сообщает ИА SakhalinMedia.