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В Екатеринбурге кабинка туалета возле Вечного огня привела к расколу в рядах патриотов
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В Екатеринбурге кабинка туалета возле Вечного огня привела к расколу в рядах патриотов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации издания Накануне.RU, несколько дней назад активист студенческого патриотического клуба «Победа» при Уральском федеральном университете Дмитрий Красноухов обратил внимание горожан на необычный «арт-объект», появившийся на площади у Дворца молодежи прямо напротив Вечного огня. «Накануне я шел мимо Вечного огня, там поставили караул с участием детей. Я обратился к ребятам из караула и предложил перенести туалет через дорогу», — приводит издание слова Красноухова.
При дальнейших разбирательствах выяснилось, что инициатива по установке туалета принадлежит руководителю другой патриотической организации — ассоциации «Возвращение» Галине Юрковой. Примечательно, что подчиненные активистки были не против предложения Красноухова по переносу кабинки, но сама женщина была настроена категорично. «Мы, вообще-то, для себя его и установили! Мой начальник — Куйвашев Евгений Владимирович!» — цитирует слова женщины Дмитрий Красноухов.
Отметим, что кабинка установлена исключительно на время проведения в городе праздничны мероприятий, посвященных Дню Победы и после 9 мая будет демонтирована.
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