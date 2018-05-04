В Екатеринбурге кабинка туалета возле Вечного огня привела к расколу в рядах патриотов

По информации издания Накануне.RU, несколько дней назад активист студенческого патриотического клуба «Победа» при Уральском федеральном университете Дмитрий Красноухов обратил внимание горожан на необычный «арт-объект», появившийся на площади у Дворца молодежи прямо напротив Вечного огня. «Накануне я шел мимо Вечного огня, там поставили караул с участием детей. Я обратился к ребятам из караула и предложил перенести туалет через дорогу», — приводит издание слова Красноухова.

При дальнейших разбирательствах выяснилось, что инициатива по установке туалета принадлежит руководителю другой патриотической организации — ассоциации «Возвращение» Галине Юрковой. Примечательно, что подчиненные активистки были не против предложения Красноухова по переносу кабинки, но сама женщина была настроена категорично. «Мы, вообще-то, для себя его и установили! Мой начальник — Куйвашев Евгений Владимирович !» — цитирует слова женщины Дмитрий Красноухов.

Отметим, что кабинка установлена исключительно на время проведения в городе праздничны мероприятий, посвященных Дню Победы и после 9 мая будет демонтирована.