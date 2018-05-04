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В Тибете завершился велопробег вокруг озера Басунцо
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В Тибете завершился велопробег вокруг озера Басунцо 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Линьчжи, 3 мая /Синьхуа/ — Накануне на территории города Линьчжи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ завершился 6-й международный горный велопробег вокруг озера Басунцо. Велопробег длился два дня, весь путь занял 99 км.
Линьчжи, 3 мая /Синьхуа/ — Накануне на территории города Линьчжи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ завершился 6-й международный горный велопробег вокруг озера Басунцо. Велопробег длился два дня, весь путь занял 99 км.
Линьчжи, 3 мая /Синьхуа/ — Накануне на территории города Линьчжи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ завершился 6-й международный горный велопробег вокруг озера Басунцо. Велопробег длился два дня, весь путь занял 99 км.
Линьчжи, 3 мая /Синьхуа/ — Накануне на территории города Линьчжи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ завершился 6-й международный горный велопробег вокруг озера Басунцо. Велопробег длился два дня, весь путь занял 99 км.
Линьчжи, 3 мая /Синьхуа/ — Накануне на территории города Линьчжи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ завершился 6-й международный горный велопробег вокруг озера Басунцо. Велопробег длился два дня, весь путь занял 99 км.
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