В Тибете завершился велопробег вокруг озера Басунцо

Линьчжи, 3 мая / Синьхуа / — Накануне на территории города Линьчжи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай / завершился 6-й международный горный велопробег вокруг озера Басунцо. Велопробег длился два дня, весь путь занял 99 км.

Линьчжи, 3 мая /Синьхуа/ — Накануне на территории города Линьчжи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ завершился 6-й международный горный велопробег вокруг озера Басунцо. Велопробег длился два дня, весь путь занял 99 км.

Линьчжи, 3 мая /Синьхуа/ — Накануне на территории города Линьчжи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ завершился 6-й международный горный велопробег вокруг озера Басунцо. Велопробег длился два дня, весь путь занял 99 км.

Линьчжи, 3 мая /Синьхуа/ — Накануне на территории города Линьчжи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ завершился 6-й международный горный велопробег вокруг озера Басунцо. Велопробег длился два дня, весь путь занял 99 км.

Линьчжи, 3 мая /Синьхуа/ — Накануне на территории города Линьчжи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ завершился 6-й международный горный велопробег вокруг озера Басунцо. Велопробег длился два дня, весь путь занял 99 км.