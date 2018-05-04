Airbus и Dassault Aviation приступают к созданию военно-воздушной системы будущего

Группа Airbus, а также Dassault Aviation приняли решение в объединении усилия для создания и производства европейской боевой системы FCAS (Future Combat Air System — FCAS), которая в 2035-2040 годах дополнит, а затем и полностью заменит используемые ныне истребители Eurofighter и Rafale. Заключение такого соглашения, подписанного в Берлине главой Airbus Defence and Space Дирком Хоком и руководителем Dassault Aviation Эриком Траппье стало исторической вехой в запланированном на следующее десятилетие процесса по созданию независимого оборонного сектора в Европе и обеспечению лидерства европейской военной авиационной промышленности. «Никогда до сих пор Европа не была столь решительна, чтобы обеспечить и усилить свою автономию и независимость в оборонном секторе, как с политической, так и промышленной точки зрения. Airbus и Dassault Aviation являются двумя компаниями располагающими лучшими знаниями, которые требуются для реализации проекта FCAS. Оба концерна уже успешно сотрудничают в европейской программе беспилотных воздушных судов класса MALE (Medium Altitude Long Endurance) нового поколения сказал Дирк Хоке, глава Airbus Defence and Space.