Airbus и Dassault Aviation приступают к созданию военно-воздушной системы будущего 

Группа Airbus, а также Dassault Aviation приняли решение в объединении усилия для создания и производства европейской боевой системы FCAS (Future Combat Air System — FCAS), которая в 2035-2040 годах дополнит, а затем и полностью заменит используемые ныне истребители Eurofighter и Rafale. Заключение такого соглашения, подписанного в Берлине главой Airbus Defence and Space Дирком Хоком и руководителем Dassault Aviation Эриком Траппье стало исторической вехой в запланированном на следующее десятилетие процесса по созданию независимого оборонного сектора в Европе и обеспечению лидерства европейской военной авиационной промышленности. «Никогда до сих пор Европа не была столь решительна, чтобы обеспечить и усилить свою автономию и независимость в оборонном секторе, как с политической, так и промышленной точки зрения. Airbus и Dassault Aviation являются двумя компаниями располагающими лучшими знаниями, которые требуются для реализации проекта FCAS. Оба концерна уже успешно сотрудничают в европейской программе беспилотных воздушных судов класса MALE (Medium Altitude Long Endurance) нового поколения сказал Дирк Хоке, глава Airbus Defence and Space.
«Программа FCAS открывает новый раздел в нашем уже идеально складывающемся взаимодействии и мы, как и наши партнеры из Dassault Aviation с огромным энтузиазмом подходим к этой новой, требовательной миссии. Программа очень напряженная и мы должны незамедлительно приступить к совместным действиям, с самого начала координируя работы над созданием долгосрочного плана, предусматривающего оптимальное выполнение требований и временных рамок, которые определят обе, участвующие в проекте страны. Необычайно важно в связи с этим начать в Германии и Франции еще в этом году начальное изучение поставленных перед нам задач», — добавил Хоке. Эрик Траппье, глава правления и директор Dassault Aviation, заявил «Мы убеждены, что благодаря объединенным усилиям специализированного опыта Dassault Aviation и Airbus совместно лучше выполнят требования, поставленные вооруженными силами для этой крайне важной для Европы программы. Обе наши компании решительно подтверждают свое желание организации совместного сотрудничества наиболее практичным и обеспечивающим успех образом. Наш совместный, долгосрочный план будет включать предложение по разработке к 2025 году опытных демонстрационных образцов для нужд программы FCAS. Я убежден, что гарантом суверенности Европы и ее стратегической независимости могут быть и будут разработанные в Европе решения. Общий взгляд на проблемы Франции и Германии — сигнал для остального мира и для самой Европы. Программа FCAS усилит политические и военные связи между двумя народами, живущими в самом центре континента, и значительно оживит его авиационную отрасль». Компании Airbus Defence and Space и Dassault Aviation в полной мере согласны, что успешное управление работой промышленности для нужд армии имеет огромное значение. Это означает также необходимость вовлечения других участников европейского оборонного сектора. Программа FCAS предусматривает объединение различных систем для их совместного действия. В том числе: создаваемых истребителей нового поколения, беспилотных летательных аппаратов (UAV) класса MALE (Medium-Altitude Long-Endurance), уже используемых боевых самолетов (которые остаются в эксплуатации до 2040 года), разрабатываемых управляемых и самоуправляемых ракет. В целостности система будет взаимодействовать с самолетами, являющимися командными пунктами, а также со спутниками, другими системами НАТО. Объединяя ряд пилотируемых и беспилотных систем, Future Combat Air может помочь в обеспечении европейской суверенности и ведущих позициях области технологий военной авиации на многие десятилетия вперед. В прошлом пилоты боевых машин должны были сами выполнять различные действия. Но времена меняются, боевая воздушная мощь будущего будет опираться на интеллектуальной сети объединенных в нее платформ, поставляющих стратегические данные в режиме реального времени.