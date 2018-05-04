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Ко Дню Победы Ханты-Мансийск будет блистать
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Ко Дню Победы Ханты-Мансийск будет блистать 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Ко Дню Победы начинают готовиться заранее, и муниципальное Дорожно-эксплуатационное предприятие уже приступает к отчистке улиц города.
У предприятия намечен план по очищению и приведению улиц Ханты-Мансийска в порядок. 5 мая начнутся работы на центральных улицах города: очистят остановочные павильоны, покрасят перильные ограждения, очистят улицы от грязи и мусора, проведут влажную уборку пыли при помощи специальных машин.
К 9 мая на многих улицах уже появится свежая дорожная разметка. В первую очередь разметку сделают на улице Мира, потом на Дзержинского и далее по городу.
Директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев поделился своим мнением по поводу предстоящих работ в городе: «Твердо уверен, что праздничная атмосфера в городе возможно только тогда, когда наведен порядок».
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