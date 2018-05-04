Ко Дню Победы Ханты-Мансийск будет блистать

Ко Дню Победы начинают готовиться заранее, и муниципальное Дорожно-эксплуатационное предприятие уже приступает к отчистке улиц города.

У предприятия намечен план по очищению и приведению улиц Ханты-Мансийска в порядок. 5 мая начнутся работы на центральных улицах города: очистят остановочные павильоны, покрасят перильные ограждения, очистят улицы от грязи и мусора, проведут влажную уборку пыли при помощи специальных машин.

К 9 мая на многих улицах уже появится свежая дорожная разметка. В первую очередь разметку сделают на улице Мира, потом на Дзержинского и далее по городу.