На свалке в Дивеевском районе нашли 46 паспортов

Начальнику территориального отдела полиции Дивеевского района Нижегородской области внесено представление после обнаружения на свалке недействительных паспортов граждан, сообщила в пятницу региональная прокуратура

Установлено, что в марте этого года сотрудник полиции, ответственный за оформление актов об уничтожении недействительных паспортов, в нарушение требований ведомственного приказа забрал домой 57 подлежащих уничтожению документов для формирования акта об уничтожении. Вместе с тем, недействительные паспорта должны были храниться только в сейфах и на специальных складах.

В дальнейшем 46 из этих паспортов были найдены на свалке в Дивеевском районе, то есть не были уничтожены в установленном порядке, то есть путем измельчения или сожжения.

Прокурорское представление по этому поводу находится на рассмотрении.