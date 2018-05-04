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На свалке в Дивеевском районе нашли 46 паспортов
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На свалке в Дивеевском районе нашли 46 паспортов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Начальнику территориального отдела полиции Дивеевского района Нижегородской области внесено представление после обнаружения на свалке недействительных паспортов граждан, сообщила в пятницу региональная прокуратура.
Установлено, что в марте этого года сотрудник полиции, ответственный за оформление актов об уничтожении недействительных паспортов, в нарушение требований ведомственного приказа забрал домой 57 подлежащих уничтожению документов для формирования акта об уничтожении. Вместе с тем, недействительные паспорта должны были храниться только в сейфах и на специальных складах.
В дальнейшем 46 из этих паспортов были найдены на свалке в Дивеевском районе, то есть не были уничтожены в установленном порядке, то есть путем измельчения или сожжения.
Прокурорское представление по этому поводу находится на рассмотрении.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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