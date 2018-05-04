От московскорго к местному: в Башкирии изменится формат времени на ж/д билетах

Компания РЖД решила улучшить качество обслуживания пассажиров. Теперь на билетах поездов дальнего и пригородного сообщения будет указано местное время. Сейчас на документах указывается и московское, и время, соответствующее часовому поясу.

— Нововведение вступит в силу с 1 августа 2018 года. Бланки документов нового формата появятся уже сегодня, 4 мая, за 90 суток до даты начала поездки, — рассказали железнодорожники.

Кроме того, на билетах появится указание, на сколько местное время отличается от московского. Также останется информация времени нахождения в пути, нумерации вагона и места, название начальной и конечной точек маршрута. На обороте билета по-прежнему будет расписан список услуг, гарантированных в поездке.