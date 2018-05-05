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Собутыльники из Саратова дали «мастер-класс» по заметанию следов
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Собутыльники из Саратова дали «мастер-класс» по заметанию следов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Форменным фарсом обернулось превратившееся было в трагедию застолье в Саратове, где двое собутыльников на исходе дня потеряли боевого товарища, а от тела решили избавиться подсмотренным в кинолентах способом. Камера наблюдения оказалась как нельзя к месту.
ЧП произошло в ночь с 15 на 16 апреля в доме №21/27 на Вольской улице — тут с самого утра трое приятелей отдавали должное Бахусу. Под вечер одному из них стало плохо, в какой-то момент он потерял сознание и умер. Друзья, выпив еще немного, под покровом ночи завернули тело в ковер, вытащили тело из квартиры и отнесли в соседний двор.
Вернувшись, они принялись заметать следы, причем в прямом смысле этого слова — взявшись за метлу. Ради пущей чистоты один из приятелей обработал последний путь товарища освежителем воздуха.
Утром тело обнаружили, выйти на след собутыльников особого труда не составило, однако в ходе экспертизы выяснилось, что их вины в произошедшем нет — мужчина умер от инсульта.
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