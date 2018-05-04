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Президент Таджикистана привал усилить борьбу с кибепреступностью
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Президент Таджикистана привал усилить борьбу с кибепреступностью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 4 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. Одним из факторов развития экстремизма и терроризма является широкое использование террористическими организациями современных информационных технологий, сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон на конференции высокого уровня «Противостояние терроризму и насильственному экстремизму» в пятницу в Душанбе.
"Противостояние терроризму и насильственному экстремизму, особенностям интернет-сетей в целях пропаганды экстремизма, привлечения в свои ряды новых членов, их подготовки и стимулирования к разрушительным действиям. Исходя из этого, укрепление международного и регионального сотрудничества, в том числе обмен информацией по действенным методам и способам прослеживания подобных сайтов, их удаление из сети интернет и оказание взаимной помощи в этом направлении является важным условием успеха в борьбе с киберпреступностью", — заявил он.
По его словам, незаконный оборот наркотиков как один из основных источников финансирования терроризма и экстремизма является одной из актуальнейших мировых проблем. «Борьба с ним требует от международного сообщества принятия и реализации неотложных совместных мер с использованием всех методов и средств. Усиление координации и оказание помощи странам, находящимся на пути распространения наркотиков, является важной задачей и требованием времени», — сказал Рахмон.
Он сообщил, что Таджикистан, глубоко осознавая эту глобальную угрозу, продолжительное время направляет свои усилия на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. По данным главы государства, в период после 1994 года по настоящее время правоохранительными органами и военными структурами страны изъято из обращения более 120 тонн наркотических веществ.
"Таджикистан разработал и принял имеющую превентивный характер Национальную стратегию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая охватывает программу действий и направления сотрудничества на двусторонней, региональной и многосторонней основе. Данная стратегия, с учетом тесной взаимосвязи незаконного оборота наркотиков с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, одновременно направлена на устранение факторов этих явлений в обществе", — сказал он.
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