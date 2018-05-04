Общественный транспорт Екатеринбурга нашпигуют техникой на 76 миллионов

Администрация Екатеринбурга объявила два конкурса на поставку оборудования для общественного транспорта. Согласно информации на портале госуслуг, техническое обновление позволит властям мегаполиса более эффективно управлять перевозками, передает "Уралинформбюро"

По документам к первому конкурсу, компания, выигравшая торги, должна будет в течение 2 месяцев поставить и смонтировать специальную радионавигационную аппаратуру для работы в системе спутниковой навигации «Глонасс» на автобусы, трамваи и троллейбусы, включая тревожные кнопки. Также подрядчику нужно будет оборудовать 21 остановку общественного транспорта на улицах Репина, Московской, Татищева, Мельникова, Токарей и на проспекте Ленина.

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Новое оборудование позволит информировать горожан о местоположении общественного транспорта и о времени его прибытия на остановочные пункты, а также обеспечивать голосовую связь диспетчера с водителями и контролировать сам режим эксплуатации транспортных средств.

Также исполнитель должен будет модернизировать систему управления пассажирскими перевозками, установив новое программное обеспечение. Общая стоимость работ — 54,9 миллиона рублей.

Автобусное сообщение с Екатеринбургом ограничат на время ЧМ Победителю второго аукциона предстоит за 20,8 миллиона рублей установить на общественный транспорт Екатеринбурга 240 датчиков для измерения пассажиропотока, а также обеспечить работу соответствующего программного обеспечения.

Итоги конкурсов подведут 11 мая. В обоих случаях деньги выделит городской бюджет.