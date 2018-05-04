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Общественный транспорт Екатеринбурга нашпигуют техникой на 76 миллионов
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Общественный транспорт Екатеринбурга нашпигуют техникой на 76 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Администрация Екатеринбурга объявила два конкурса на поставку оборудования для общественного транспорта. Согласно информации на портале госуслуг, техническое обновление позволит властям мегаполиса более эффективно управлять перевозками, передает "Уралинформбюро".
По документам к первому конкурсу, компания, выигравшая торги, должна будет в течение 2 месяцев поставить и смонтировать специальную радионавигационную аппаратуру для работы в системе спутниковой навигации «Глонасс» на автобусы, трамваи и троллейбусы, включая тревожные кнопки. Также подрядчику нужно будет оборудовать 21 остановку общественного транспорта на улицах Репина, Московской, Татищева, Мельникова, Токарей и на проспекте Ленина.
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Новое оборудование позволит информировать горожан о местоположении общественного транспорта и о времени его прибытия на остановочные пункты, а также обеспечивать голосовую связь диспетчера с водителями и контролировать сам режим эксплуатации транспортных средств.
Также исполнитель должен будет модернизировать систему управления пассажирскими перевозками, установив новое программное обеспечение. Общая стоимость работ — 54,9 миллиона рублей.
Автобусное сообщение с Екатеринбургом ограничат на время ЧМ  Победителю второго аукциона предстоит за 20,8 миллиона рублей установить на общественный транспорт Екатеринбурга 240 датчиков для измерения пассажиропотока, а также обеспечить работу соответствующего программного обеспечения.
Итоги конкурсов подведут 11 мая. В обоих случаях деньги выделит городской бюджет.
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