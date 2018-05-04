Ещё
«Бессмертный полк» пройдет в Калининграде до мемориала воинам-гвардейцам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море

«Бессмертный полк» пройдет в Калининграде до мемориала воинам-гвардейцам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Бессмертный полк» пройдет в Калининграде от площади до мемориала 1200 воинам-гвардейцам, сообщает пресс-служба правительства региона.
Колонна будут формировать на улице Черняховского со стороны улицы Иванникова с 9.00. При этом движение вокруг площади Победы будет перекрыто, поэтому нужно заранее планировать маршрут.
По планам, колонна двинется около 11.00 после окончания Парада Победы. Конечная точка — мемориал 1200 воинам-гвардейцам.
«Бессмертный полк — народная патриотическая инициатива, поэтому в ходе шествия недопустимо использование любой партийной символики и политических лозунгов. Для обеспечения безопасности участники колонны «Бессмертного полка» будут проходить персональный досмотр. Разрешено проносить с собой воду только в пластиковой таре», — говорят организаторы.
Отметим, что около мемориала будет организовано одностороннее пешеходное движение. По всему маршруту будут работать волонтеры, которые сориентируют участников по направлениям движения.
АиФ: последние новости
В ботаническом саду Калининграда зацвела сакура В калининградском парке «Южный» высадят 60 деревьев миндаля На территории бывшего золоотвала «Дарита» в Калининграде хотят разбить парк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»26
Банки отказывают россиянам по-новому85
Скрипаля отравили полной рюмкой123
Тракторы признали новым оружием России70
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали236
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение