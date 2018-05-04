«Бессмертный полк» пройдет в Калининграде до мемориала воинам-гвардейцам

«Бессмертный полк» пройдет в Калининграде от площади до мемориала 1200 воинам-гвардейцам, сообщает пресс-служба правительства региона.

Колонна будут формировать на улице Черняховского со стороны улицы Иванникова с 9.00. При этом движение вокруг площади Победы будет перекрыто, поэтому нужно заранее планировать маршрут.

По планам, колонна двинется около 11.00 после окончания Парада Победы. Конечная точка — мемориал 1200 воинам-гвардейцам.

«Бессмертный полк — народная патриотическая инициатива, поэтому в ходе шествия недопустимо использование любой партийной символики и политических лозунгов. Для обеспечения безопасности участники колонны «Бессмертного полка» будут проходить персональный досмотр. Разрешено проносить с собой воду только в пластиковой таре», — говорят организаторы.

Отметим, что около мемориала будет организовано одностороннее пешеходное движение. По всему маршруту будут работать волонтеры, которые сориентируют участников по направлениям движения.