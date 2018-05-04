Стали известны изменения в маршрутах Ростова с августа 2018 года

В августе 2018 г. в маршрутной сети Ростова-на-Дону произойдут изменения. Как сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт», ссылаясь на данные новой редакции документа планирования регулярных перевозок пассажиров, будут открыты новые маршруты, а также изменятся схемы нескольких существующих, а другие и вовсе исчезнут.

Работа каждого из них будет осуществляться по регулируемому тарифу и будет организована с безналичной системой оплаты. Тем не менее, для маршрутов в документе планирования не указана предполагаемая вместимость и количество единиц транспорта на линии.

Замечание. Далее для единообразия маршрут упоминался в отмененных, даже если вместо него вводится похожий маршрут с другим номером. В этом случае рядом с указанием о его отмене ставилась ремарка с указанием номера маршрута, который будет работать вместо него.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ:

— 2а:

ЖК «Измаильский парк» — пер. Измаильский — ул. Тибетская — пер. Дунайский — пер. Рубиновый — пр. М. Нагибина — пл. Гагарина — пр. Ворошиловский — Центральный рынок

— 6а:

Областная больница — Центральный рынок (по схеме нынешнего маршрута №6)

ГПЗ-10— ул. Малиновского — ул. Всесоюзная — ул. Портовая — пр. Стачки — ул. Московская — пер. Островского — пр. Буденновский — ул. Московская — пр. Ворошиловский — ТЦ «МЕГА МАГ»

— 12:

Ц. Рынок — ул. Темерницкая — пр. Буденновский — ул. Текучева –пер. Майкопский — ул. Текучева — пер. Приволжский — ул. Варфоломеева — пр. Буденновский — ул. Станиславского (западный разворот) — пер. Островского — ул. Темерницкая — Ц. Рынок

— 13:

Институт Сервиса — улица Береговая (по схеме нынешнего маршрутного такси №11-МТ)

— 50:

Лендворец — пр. Сиверса — пр. Буденновский — ул. Целиноградская — ул. Стадионная — ул. Шеболдаева –ул. Нансена — ул. Менжинского — ул. Курчатова — ул. Днепропетровская — ул. 26 Июня — пер. Туапсинский — ул.

Туполева — ул. Днепропетровская — фил. часового завода (по схеме нынешнего маршрутного такси №58-МТ, однако следовать будет по ул. Нансена вместо пр. Ленина)

— 52:

пл. Чкалова — пер. Сальский — ул. Казахская — пер. Беломорский — ул. Киргизская — ул. Троллейбусная — ул. Менжинского — пр. Сельмаш — пр. Шолохова — ул. Красноармейская — Привокзальная площадь— ул. Красноармейская — пр. Шолохова — пр. Сельмаш

— 56:

Вертолетное поле — ул. 2–я Краснодарская — ул. Малиновского — ул. Доватора — ул. Зоологическая — пер. Дальний — ул. Ленина — пл. Полка Народного ополчения — ул. Ларина — пр. Нагибина — ул. Нариманова — пер. Ольховский — пр. Космонавтов — пр. Королева — ул. Армянская — ул. Лелюшенко — ул. Миронова — ул. Лелюшенко — Думенко, 15 — ул. Лелюшенко — ул. Армянская — пр. Королева — пр. Космонавтов — ул. Плиева — пр. Нагибина — ул. Ларина — пер. Ашхабадский — ул. Ленина — пер. Дальний — ул. Зоологическая — ул. Доватора — ул. Малиновского — ул. 2–я Краснодарская — Вертолетное поле

— 60а:

Ц. Рынок — пр. Буденновский — ул. Текучева — пер. Гвардейский — ул. Зенитчиков — ул. Самойловская — ул. Пестеля — ул. Бондаренко — ул. Муравьева — ул. Самойловская — ул. Зенитчиков — пер. Гвардейский — ул. Варфоломеева — пр. Буденновский — Ц. Рынок

— 62:

Соловьиная роща — ул. Шаповалова — ул. Алейникова — ул. Лесная –ул. Литовская — ул. Доватора — ул. Зоологическая — ул. Курская — ул. Футбольная — ул. Зоологическая — ул. Нансена — ул. Шеболдаева — ул. Стадионная — пр. Буденновский — ул. Береговая — Богатяновский спуск — ул. Красных Зорь — ул. 7–го Февраля — ул. Станиславского — пр. Театральный — пл. Театральная — ул. Советская — пл. К. Маркса — ул.1–ая Майская — ул. Верхненольная — ул. Советская — пл. Театральная — пр. Театральный — ул. Социалистическая — Богатяновский спуск — ул. Береговая — пр. Буденновский — ул. Целиноградская — ул. Стадионная — ул. Шеболдаева — ул. Нансена — ул. Зоологическая — ул. Футбольная — ул. Курская — ул. Тамбовская — ул. Полярная — ул. Зоологическая — ул. Доватора — ул. Алейникова — ул. Шаповалова — Соловьиная роща

— 65а:

Институт сервиса — ул. Орбитальная — пр. Космонавтов — ул. Плиева — пр. Нагибина — пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — ТРК «МЕГАМАГ»

— 66:

ул. Горсоветская — (ул. Вяземцева — ул. Школьная — ул. Буйнакская — ул.38–я Линия — ул. В. Черевичкина) / (ул. В. Черевичкина — ул.40–я Линия — ул. Рябышева) — пл. Толстого — пл. Свободы — пл. К. Маркса — ул. 1–ая Майская

— ул. Верхненольная — пл. Театральная — пр. Театральный — ул. Нансена — ул. М. Нагибина — пер. Ольховский / ул. Плиева — пр. Космонавтов — ул. Волкова — (ул. Добровольского — бул. Комарова) / ул. Добровольского — пр. Королева — Королева, 4 — 67а:

мкр. Левенцовский — ул. Еременко — ул. Зорге — пр. Стачки — пр. Сиверса — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — (пр. Мира — ул. Металлургическая — ул. Образцовая — ул. Пановой) / пр. Сельмаш — Сельмаш

— 72:

По схеме нынешнего маршрутного такси №71-МТ, отправление с улицы Темерницкой

— 76:

Гребной канал — ул. Левобережная — Ворошиловский мост — пр. Ворошиловский — ул. Текучева — пр. Буденновский — Рабочий городок

— 81:

Сельмаш — ул. Менжинского — пр. Ленина — пр. Нагибина — пер. Ольховский / ул. Плиева — пр. Космонавтов — ул. Волкова — ул. Добровольского — пр. Королёва — ул. Особенная — ул. Зрелищная — ул. Вавилова — ул. Сосновая — ул. Петренко — мкр. Суворовский

— 82:

Главный ЖД Вокзал — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. Щаденко — ул. Щедрина — ул. Вересаева — пр. 40–летия Победы — Александровка

— 88:

Главный ЖД Вокзал — ул. Большая Садовая — ул. Советская — пл. К. Маркса — ул. 20–я Линия — пр. Шолохова — музей « Россия — моя история»

— 92:

ЖК «Платовский» — Ростовское море — ул. Орская — ул. Каскадная — пер. Днепровский — ул. Вятская — ул. Штахановского — ул. Армянская — пр. Королева — пр. Космонавтов — ул. Плиева — пр. М. Нагибина –пр. Ворошиловский — Центральный Рынок

— 98а:

По схеме нынешнего маршрутного такси №98-МТ — 99а:

Главный ЖД Вокзал — пр. Сиверса — ул. Береговая — пр. Буденновский — ул. Целиноградская — ул. Стадионная — ул. Шеболдаева — пл. Народного Ополчения — ул. Ларина — ул. Н. –Данченко — пл.2–ой Пятилетки — ул. Вавилова — ул. Тарновского–Терлецкого — ул. Автодорная — ул. Рахманинова — пер. Авиамоторный — ул. Таганрогская — ул. Гагринская — ул. Тимошенко —

ул. Оганова — пер. Авиамоторный — ул. Тарновского–Терлецкого — ул. Вавилова — пл.2–й Пятилетки — ул. Шеболдаева — ул. Стадионная — пр. Буденновский — ул. Береговая — пр. Сиверса — Главный ЖД Вокзал

ИЗМЕНЯТСЯ МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ:

— 6 Ц. Рынок — Обл. больница

У маршрута отменяется заезд на улицу Футбольную, вместо него эту «петлю» будет делать маршрут №6а — 10 мкр. Суворовский — 20–я Горбольница

Маршрут будет продлен до ЗЖМ по схеме нынешнего маршрута №10а — 14 пос. Кирпичный — Сельмаш

Маршрут будет продлен до пос. Кирпичный

— 17 Соловьиная роща — Сельмаш

Маршрут продлевается до ЖК «Соловьиная роща по схеме»:

Соловьиная роща — ул. Шаповалова — ул. Алейникова — ул. Леснная — ул. Доватора — Змиевский проезд — ул. Зоологическая — пер. Дальний — ул. Ленина — ул. Менжинского — Сельмаш

— 18 Суворовский — пл. К. Маркса

Продление маршрута до пл. К. Маркса

— 28 пр. Сельмаш — с/т «Виноградарь»

Новая схема: пр. Сельмаш — ул. Менжинского — ул. Троллейбусная — ул. 50 Лет РСМ — ул. Вятская — ул. Орская — с/т «Виноградарь» — ул. Орская — ул. Вятская — ул. 50–летия РСМ — ул. Троллейбусная — ул. Менжинского — пр. Сельмаш

— 35 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок

Продление до ЖК «Платовский»

— 41 ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера) — Ц. Рынок

Маршрут снова будет следовать по улице Батуринской

— 42 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок

Продление до ЖК «Платовский»

— 63 Институт сервиса — Александровка

Маршрут будет продлен по ул. Российской и ул. Вересаева в пос. Александровка

— 64 пос. Каратаево — Ц. Рынок

Продление от ТЭЦ-2 до пос. Каратаево

— 69 и 69а Продление до СТ «Агропром»

— 77 Покровский храм — Ц. Рынок

Автобусы поедут через дамбу на ул. Борко. Фактически это замена отмененному маршруту №46.

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ, КОТОРЫЕ СТАНУТ АВТОБУСАМИ СО ЛЬГОТАМИ (ВМЕСТИМОСТЬ НЕИЗВЕСТНА):

19 ул. Стартовая — пл. К. Маркса — ул. Стартовая

25 ГПЗ–10 — В. Темерник

29 Сельмаш — Институт Сервиса

30 Аквапарк «Осьминожек» — Сельмаш

38 Главный автовокзал — Институт Сервиса

44 ГПЗ–10 — ТЦ «Меркурий»

48 Изумруд — Ц. Рынок — Изумруд

53 Нахичеванский рынок — пос. Александровка

55 мкр. Левенцовский — пос. Александровка

73 мкр. Левенцовский — ТРК «МЕГАМАГ»

93 ГПЗ–10 — з–д «Алмаз»

ОТМЕНЯЮТСЯ МАРШРУТЫ:

4-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ–10 6–МТ Обл. больница — ул. Береговая

8–МТ ГПЗ–10 — Ц. Рынок (ул. Темерницкая)

9 Переезд — Ц. Рынок — Переезд

10а мкр. Суворовский — 20–я Горбольница (вместо него будет маршрут №10)

11–МТ Институт сервиса — ул. Береговая (вместо него будет маршрут №13)

14–МТ п. Кирпичный — Болгарстрой — п. Кирпичный

16–МТ Изумруд — Ц. Рынок — Изумруд

21–МТ Стартовая — Главный автовокзал

34–МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ–10 42а Ростовское море — Ц. Рынок — Ростовское море

43–МТ Суворовский — Ц. Рынок (пр. Буденновский) — Суворовский

45–МТ ул. Стартовая — Баумана — ул. Стартовая

46 пл. Добровольского — Ц. Рынок (см. маршрут №77)

47–МТ ул. Стартовая –Тургеневская — ул. Стартовая

49–МТ Стройгородок — ТРК «МЕГАМАГ»

52–МТ мкр. Левенцовский — ул. В. Пановой

56–МТ ГПЗ–10 — В. Темерник (см. маршрут №56)

59–МТ Левенцовский — филиал Часового завода «Витязь»

65–МТ Институт сервиса — Ц. Рынок — Институт Сервиса

66–МТ ул. Стартовая — пос. Александровка

67–МТ пос. Александровка — мкр. Левенцовский (см. маршрут №67а)

71–МТ Ц. Рынок — завод «Эмпилс» (см. маршрут №72)

77–МТ ул. Орбитальная, 20 — ТРК «МЕГАМАГ»

78–МТ Главный автовокзал — В. Темерник

79–МТ пл. К. Маркса — Королева, 4 80–МТ Александровка — Гл. ЖДВ 83–МТ В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник

88–МТ ЖДВ — Александровка

90–МТ Главный автовокзал — Ростовское море

92–МТ ЖК «Платовский» — ТРК «МЕГАМАГ»

94–МТ ГПЗ–10 — Сельмаш — ГПЗ–10 95–МТ пл. К. Маркса — ул. Орбитальная, 20 96–МТ ГПЗ–10 — Сельмаш — ГПЗ–10 98–МТ ГПЗ–10 — пл. К. Маркса (см. маршрут №98а)

99–МТ Гл. ЖДВ — Стройгородок (см. маршрут №99а)

Часть изменений будет реализована только с 1 января 2021 года. Например, маршруты №1 и №27 «Суворовский — Центральный рынок» будут закольцованы через Центральный рынок, маршрут №40 сократят до Главного ЖД Вокзала (оттуда он будет ездить на филиал Часового завода). Появится новый автобусный маршрут №90а ЖК «Платовский» — Центральный рынок, трамвайный маршрут №1а «Гл. ЖДВ — Сельмаш», троллейбусные маршруты №10 «Ц. Рынок — ВОС», №14 «Ц. Рынок — пл. 2–й Пятилетки»